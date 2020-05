Festuc Teatre és la primera companyia que actua amb públic des del confinament

La companyia de teatre familiar Festuc Teatre ha representat aquest dijous al migdia La mongetera màgica al camp de futbol de Corbins (Segrià). Segons informa l'ACN, es tracta del primer espectacle a l'aire lliure amb públic presencial a Catalunya des de l'inici del confinament. La companyia ha organitzat juntament amb l'ajuntament del municipi aquesta iniciativa destinada als veïns empadronats, amb motiu de la festa major de Santa Quitèria. L'espectacle ha sigut possible perquè la regió sanitària de Lleida, de la qual forma part Corbins, va entrar aquest dilluns en la fase 1 de desconfinament, en què estan permesos els espectacles a l'aire lliure amb un màxim de 400 persones de públic, assegudes, i a dos metres de distància.

L'espectacle, que la companyia ha ofert gratuïtament, s'ha representat al camp de futbol perquè els organitzadors han considerat que és l'espai municipal que millor garanteix la seguretat. L'escenari s'ha situat al centre per poder controlar els accessos i evitar aglomeracions. Les famílies han entrat per torns i a l'accés hi havia gel desinfectant. Tot i que s'hi permetia una assistència superior, els organitzadors han optat per un aforament màxim de 112 persones. L'accés i la sortida s'han fet de manera esglaonada. El públic s'ha distribuït en grups familiars i cada unitat familiar estava separada de la resta per dos metres. L'ús de la mascareta ha sigut obligatori durant tota la funció.

Dos mesos sense treballar

El codirector de la companyia, Pere Pàmpols, ha recordat que, fins ara, feia dos mesos que no treballaven. En aquest sentit, demana a les administracions que pensin en la cultura i els ajudin a retornar a l'activitat. Pàmpols ha afegit que van apostar amb l'Ajuntament de fer l'espectacle amb públic i en directe i crear així un precedent. Amb aquesta proposta, totes dues entitats volen encoratjar a seguir l'exemple, apostant "més que mai" pel públic familiar. El codirector de Festuc Teatre, Pere Pàmpols, destaca que el públic, sobretot el familiar, després de tant de temps tancat necessita tornar a veure propostes artístiques reals, en directe, com abans del covid-19, "perquè la cultura també cura", assegura.

L'alcalde de Corbins, Jordi Verdú, ha reconegut que han organitzat l'espectacle en temps rècord perquè es va decidir quan es va confirmar que entraven en fase 1. Van considerar que era una "gran oportunitat" per fer una festa major diferent i per treure la "por" a la gent a sortir de casa i fer activitats "amb seguretat". La funció es podrà veure en línia aquest divendres a les sis de la tarda per a tots els que no hi hagin pogut assistir presencialment. La decisió s'ha pres perquè ningú en quedi exclòs per les restriccions sanitàries, tot i que la companyia destaca que "el teatre en línia sempre serà un complement i mai un substitutiu".