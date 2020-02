Demanen set anys de presó per l’abús sexual de ‘Gran Hermano’

L’exconcursant de Gran Hermano José María López s’enfronta a una petició de set anys de presó per un suposat delicte d’abús sexual agreujat contra la seva companya de reality, Carlota Prado, mentre els dos participaven en el programa de Telecinco.

Segons ha avançat aquesta setmana El Confidencial, l’acusació particular demana, a més d’aquesta pena, dues indemnitzacions de 100.000 euros cadascuna en concepte de dany moral: una per a López i l’altra per a la productora del programa, Zeppelin (que, a més, seria responsable civil subsidiària de la sanció imposada a l’exconcursant). La fiscalia provincial de Madrid, per la seva banda, sol·licita dos anys i mig de presó i dues indemnitzacions de 6.000 euros. El 5 de febrer la jutge va decretar l’obertura del judici oral.

Els fets van tenir lloc el novembre del 2017, quan Pardo, que anava beguda, es va retirar a l'habitació de la casa de Gran Hermano i López (amb qui la noia mantenia una relació sentimental) va aprofitar el seu estat d’embriaguesa per, suposadament, penetrar-la sense el seu consentiment. La direcció del programa va intentar amagar els fets.