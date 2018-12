Els premis European Newspaper distingeixen l'ARA amb 13 guardons pel seu disseny

L'ARA suma nous reconeixements internacionals per la qualitat del seu disseny, tant en la versió impresa com en la web. Pocs dies després d'haver guanyat set premis ÑH (entre els quals, el del mitjà digital més ben dissenyat de l'any), el diari ha sigut distingit amb tretze guardons als premis European Newspaper, el palmarès dels quals s'ha fet públic aquest dilluns.

Entre les distincions que ha obtingut l'ARA hi ha un dels quatre reconeixements especials que ha atorgat el jurat, que ha destacat el reportatge interactiu 'El cas contra l''Open Arms'', en què dos periodistes del diari, Cristina Mas i el fotògraf Xavier Bertral, que eren a bord del vaixell de l'ONG, narraven els fets que van portar la justícia italiana a confiscar l'embarcació. Precisament, aquest treball ja havia rebut una medalla d'or dels premis ÑH, en la categoria de cobertures informatives. Els altres tres reconeixements especials del jurat han anat a parar als diaris alemanys 'Berliner Morgenpost' i 'Stuttgarter Zeitung', i al danès 'Politiken'.

Els European Newspaper han distingit quatre interactius més de l'ARA. El reportatge sobre el Sudan del Sud i el que exposava el mètode d'innovació Sapiens, creat per Ferran Adrià, han sigut premiats en la categoria d'innovació online com a reportatges multimèdia. Per la seva banda, els especials 'Un 2017 d'emocions' (que resumia els principals temes informatius de l'any passat) i 'Els naixements, en xifres' (que feia una anàlisi de la natalitat a Catalunya) han rebut distincions en l'apartat de periodisme de dades.

Pel que fa a l'edició impresa, destaquen els premis obtinguts en la categoria de 'portada i tema de portada': un ha sigut per a 'El crac del segle', que commemorava el desè aniversari de la fallida de Lehman Brothers, i l'altre per a 'Pacífics i persistents', el dossier de l'endemà de la Diada d'aquest any.

315x478 La portada de l'ARA de l'endemà de la Diada La portada de l'ARA de l'endemà de la Diada

El jurat també ha distingit dos diaris especials en l'apartat d'innovació impresa. D'una banda, el que commemorava el 80è aniversari de la proclamació de la Segona República espanyola, i que estava il·lustrat exclusivament amb dibuixants de còmic. I, de l'altra, el que va arribar als quioscos el 9 de març, l'endemà del Dia Internacional de la Dona, que va visualitzar la vaga feminista del dia abans deixant espais en blanc a les pàgines.

315x478 Un ARA especial, republicà i il·lustrat per dibuixants Un ARA especial, republicà i il·lustrat per dibuixants

En la categoria de pàgines de notícies, l'ARA ha rebut dos premis més. En l'àmbit temàtic 'Refugiats' ha sigut guardonat el reportatge 'A bord', publicat a l'Ara Diumenge i que recollia el testimoni dels 17 tripulants del vaixell 'Open Arms'. En l'àmbit 'Eleccions', el reconeixement ha anat a parar al diari que es va publicar el 21 de desembre, coincidint amb les eleccions al Parlament convocades sota l'article 155. L'Ara Diumenge també ha rebut una distinció per l'especial 'La història en directe', que resumia el Procés en 50 articles i que es va publicar, precisament, quatre dies abans del 21-D.

315x478 Portada de l'ARA del 21-D Portada de l'ARA del 21-D

Finalment, el reportatge de l'Emprenem 'La ganga de l'aigua 'gratis'' ha obtingut un guardó en la categoria d'obertura de secció de diaris d'àmbit regional.

L'any passat, els European Newspaper havien atorgat a l'ARA onze reconeixements, i el 2015 aquest rotatiu va aconseguir el títol de Diari Europeu de l'Any en la categoria de publicacions d'àmbit regional. En aquesta ocasió, el guardó ha sigut per a la capçalera noruega 'Adresseavisen', mentre que l'holandès 'Het Financieele Dagblad' s'ha imposat en l'apartat de diaris d'àmbit estatal. Per la seva banda, el noruec 'Sunnhordland' ha guanyat entre els diaris locals, i l'alemany 'Der Freitag' entre els setmanaris.

En aquesta vintena edició dels premis European Newspaper, 182 diaris de 25 països hi havien presentat candidatura. El jurat dels guardons el formaven 16 professionals del disseny periodístic de diversos països europeus. Encara no s'ha anunciat quan tindrà lloc la cerimònia de lliurament dels guardons.