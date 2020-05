El 'New York Times' homenatja les víctimes del covid-19 llistant els seus noms a la portada

260x366 La portada del 'New York Times' dedicada als morts pel covid-19 La portada del 'New York Times' dedicada als morts pel covid-19

Un nom darrere un altre ocupa la portada d'avui del New York Times, una imatge esfereïdora amb la qual el diari ha volgut dimensionar les pèrdues humanes provocades pel covid-19 quan els Estats Units s'apropen a la xifra de 100.000 morts. La llista, sense cap foto, va acompanyada del titular "Les morts als Estats Units s'apropen als 100.000 casos, una pèrdua incalculable". "No són simplement noms en una llista. Ells són nosaltres", afegeix el text que encapçala la recopilació de noms i frases que defineixen cada un dels morts.

L'editora assistent del departament gràfic del diari, Simone Landon, ha explicat que volien trobar una manera per representar de forma visual l'impacte i diversitat de vides perdudes. El diari, com tots els mitjans del món, porten mesos cobrint la crisi, però Landon assegura que "tant entre nosaltres com en el públic en general existeix un cert cansament davant de tantes dades".

Per representar l'abast de les morts es va optar per llistar els noms dels morts, ja que fer-ho amb altres recursos, com ara omplir la portada de 100.000 punts o figures de palets "en realitat no diu molt sobre qui eren aquestes persones, de les vides que van viure, de tot el que significa per a nosaltres com a país", explica Landon. Així, el New York Times va decidir recopilar obituaris i esqueles de persones mortes per covid-19 publicades a diferents diaris grans i petits del país i en van seleccionar aquelles frases que definien les vides de les víctimes del virus.

Segons explica el New York Times, Alain Delaquérière, investigador del diari, va revisar diversos recursos online i va recopilar un miler de noms. Un equip de redactors de diferents seccions del diari, més tres estudiants de periodisme, "van llegir tots els obituaris i van seleccionar aquelles frases que retrataven la singularitat de cada vida perduda".

Tom Bodkin, director creatiu del diari, ha explicat que el disseny de la portada, totalment tipogràfic, s'inspira en el dels diaris de mitjans del segle XIX. Bodkin explica que es tracta de la primera portada del diari en els últims 40 anys sense cap mena de foto o gràfic, només amb text.