TV3 supera la crisi i omple el ‘prime time’ de novetats

A principis d’any, TV3 temia no poder renovar programes com el Polònia, l’ APM? o El foraster, però a la nova graella que la televisió pública va presentar ahir no només es mantenen aquests clàssics sinó que hi tenen cabuda també noves temporades d’alguns èxits del curs passat, i fins i tot diverses estrenes destacades per al prime time. “Hem aconseguit un petit miracle: tota aquesta temporada, fins al desembre, està plena de novetats molt agradables”, s’enorgullia el director de la cadena, Vicent Sanchis, que va assegurar que treballa amb la “doble ambició” de “mantenir la qualitat i mantenir el lideratge”: “Mantenim els millors programes que tenim i treballem perquè totes les novetats que introduïm sigui de qualitat. Treballem per la qualitat i esperem que ens acompanyi l’audiència”, va subratllar Sanchis.

Dels nous fitxatges, el primer que debutarà és Gemma Nierga, que dijous estrena Els meus pares, un programa en què la periodista conversa amb els progenitors d’un personatge famós per coneixe’ls a ells i per descobrir detalls sobre la infància i la joventut del seu fill. “És un caramel. Quan me’l van proposar, de seguida vaig dir que sí. Em semblava molt bonic fer un homenatge als pares de cadascú”, reconeix Nierga, que torna a TV3 després de més de 20 anys.

El 7 d’octubre arribarà El got d’aigua, un concurs de talents presentat per Samantha Vall en què 20 joves d’entre 15 i 22 anys mostraran els seus dots com a oradors. I el 8 de novembre arrencarà el que promet ser un dels plats forts de la nova temporada: La nit dels Òscars, el late show que conduiran Òscar Andreu i Òscar Dalmau, que s’emetrà els dijous just després del Polònia. “Intentarem recuperar una tradició molt de TV3 de fer un xou a la nit”, va destacar Dalmau, i Andreu va citar noms com els d’Andreu Buenafuente, Toni Soler, Miquel Calçada i Àngel Casas, que han presentat formats d’aquest tipus a la pública abans que ells. La premissa a partir de la qual s’estructurarà el programa serà intentar “respondre a les Grans Preguntes, en majúscules”, que es fa la gent, i per fer-ho comptarà amb diversos col·laboradors. “La notícia és qui no tenim com a col·laborador: som l’únic programa de TV3 en què no sortirà la Pilar Rahola”, va bromejar Dalmau.

De cara al gener, la cadena té a punt encara dos programes més: d’una banda Trenquin tòpics, un espai en què Queco Novell intentarà confirmar o desmentir alguns dels tòpics que suposadament defineixen els catalans, i de l’altra Natura sàvia, un format “d’humor surrealista” que tindrà com a conductors en Peyu, Quimi Portet i Albert Pla, acompanyats del naturalista Jaume Sañé. La comparació entre el comportament dels humans i el de diverses espècies animals serà el fil conductor d’un programa que es presenta com a poc convencional i del qual Vicent Sanchis diu que li fa “una gràcia especial” poder-lo estrenar.

Més enllà de les novetats hi ha diversos programes que han confirmat la seva reaparició. Destaca especialment el cas d’ El foraster, que va ser renovat al juny després que al febrer se n’hagués anunciat el comiat definitiu. Aquesta sisena etapa, que arrenca el 7 de novembre, inclourà un especial en què Quim Masferrer es retrobarà amb alguns dels protagonistes de les temporades anteriors. “Hem fet molts amics i a vegades ens preguntem què se n’ha fet. Intentarem trobar-hi resposta”, diu el presentador.

Però molt abans que torni El foraster ja ho haurà fet Joan Maria Pou, que el 19 de setembre posa en marxa la segona temporada de Cases d’algú. Durant el curs també reapareixeran, entre d’altres, Ricard Ustrell, amb tres noves entregues del Quatre gats, ara protagonitzades per dones; Ramon Gener, amb nous capítols de This is art ; Laura Rosel, que demà es torna a posar al capdavant del Preguntes freqüents, i Toni Soler, amb un nou curs de l’ Està passant, que es posa en marxa dilluns. L’ APM?, el Polònia, el Zona zàping, el 30 minuts i el Sense ficció també recuperaran el lloc habitual.

El que no reapareixerà són els partits de la Champions, ja que TV3 no en té els drets. Està previst, però, que sempre que hi jugui el Barça l’Esport3 ofereixi una programació especial amb prèvia, seguiment minut a minut i postpartit. Mentrestant, la cadena negocia per comprar els drets d’emissió de la Copa del Rei.

Sèries a la televisió i a Instagram

En l’àmbit de la ficció, a banda de La catedral del mar i la segona temporada de Com si fos ahir, que ja estan en marxa, TV3 estrenarà el 15 d’octubre Si no t’hagués conegut, una sèrie creada per Sergi Belbel i que té com a protagonistes Pablo Derqui, Andrea Ros i Mercè Sampietro. Passat Nadal arribarà la segona temporada de Benvinguts a la família (que ha renovat després del bon resultat que va obtenir el curs passat i d’haver-se estrenat mundialment a Netflix) i de cara a l’últim tram de la temporada la cadena està desenvolupant en un nou projecte de ficció que es troba encara en fase “embrionària”, segons Sanchis. A més, TV3 prepara PoliAmor, la primera sèrie de l’Estat pensada per ser emesa en directe a través d’Instagram. De moment no té data d’estrena, però està previst que s’emeti els diumenges a la nit.

Dos especials per començar

La nova oferta de la cadena pública es presentarà als espectadors dimecres vinent a les 22.35 h, amb una edició especial d’ Al cotxe (que inicia nova temporada el 8 d’octubre) en què Eloi Vila conversarà amb els presentadors dels principals programes. El dia abans, TV3 omplirà el prime time de l’Onze de Setembre amb el documental Històries de Palau, un treball d’Antoni Tortajada i Joan Gallifa que, d’una banda, mostra les interioritats del Palau de la Generalitat i, de l’altra, ressegueix la història tant de l’edifici com de la institució que hi té la seu.

Un equilibri fràgil però garantit també per a l’any que ve

El “miracle” d’haver pogut confeccionar una graella ambiciosa per a la temporada 2018/19 s’ha fet realitat gràcies a la injecció extraordinària de 20,4 milions d’euros que el Govern va aprovar al juny per neutralitzar l’impacte del canvi en la llei de l’IVA sobre el pressupost de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA). Segons va explicar ahir la presidenta en funcions de la Corporació, Núria Llorach, el consell de govern ha incorporat aquesta quantitat en el seu avantprojecte de pressupostos per a l’any que ve, de manera que si el Govern valida aquest document, els 20,4 milions necessaris per pagar l’increment de l’IVA “formaran part del pressupost ordinari” de la CCMA, la qual cosa li hauria de garantir una certa estabilitat financera durant tot l’any que ve. De totes maneres, Vicent Sanchis no amaga que la situació continua sent delicada: “Tot això ho estem fent amb un pressupost molt limitat. Hem solucionat problemes de subsistència, però als caps de setmana hi ha moments de la programació de TV3 a què no arribem”, va reconèixer ahir, i va recordar que, per salvar el canal principal, s’han descuidat els altres. “Malgrat tot -va matisar- estem pensant algunes coses noves tant per al Super3 com per al 33”.

Així serà el ‘prime time’ de TV3 durant aquesta tardor

Dilluns

És el dia de la ficció: de moment s’emet La catedral del mar i a partir del 15 d’octubre Si no t’hagués conegut. Al gener tornarà Benvinguts a la família. A més, el 8 d’octubre reapareix Al cotxe.

Dimarts

Per la Diada s’emetrà l’especial Històries de Palau i el dia 18 la gala Catalunya aixeca el teló. Aquell dia arrenca la temporada del Sense ficció, que ja no comparteix dia amb la Champions.

Dimecres

L’ APM? torna la setmana vinent. A partir del dia 19 farà parella amb nous capítols de Cases d’algú i des del 7 de novembre el segon tram de la nit l’ocuparà la sisena temporada d’ El foraster.

Dijous

A partir del 8 de novembre Polònia i La nit dels Òscars formaran un tàndem humorístic. Fins llavors, l’espai de sàtira política anirà seguit d’ Els meus pares, que debuta la setmana que ve.

Divendres

El Zona zàping recupera el seu lloc el dia 14. El seguirà La gran pel·lícula, que aquesta temporada inclourà títols com Estiu 1993, Incerta glòria o La crida ( La llamada ).

Dissabte

Després de l’èxit del curs passat, Preguntes freqüents continuarà ocupant la sisena nit de la setmana. Serà el més matiner dels programes de prime time, ja que torna demà.

Diumenge

El 30 minuts inicia el nou curs demà passat. De moment el seguirà Aire lliure, que encara no ha acabat la temporada, però el 7 d’octubre arriba el concurs d’oratòria El got d’aigua.