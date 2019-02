Les claus del dia, per Antoni Bassas (05/02/2019)

1. Esquerra i el PDECat presentaran una esmena a la totalitat als pressupostos de Pedro Sánchez. Li reclamen que s’assegui a negociar, i amb el concurs d’un mitjancer internacional. Diu David Miró: “Després de veure com s’emportaven Junqueras en un autocar digne de Pablo Escobar, Esquerra ho tenia molt complicat per donar oxigen a Sánchez, i el PDECat, igual." Si no hi ha pressupostos, Sánchez haurà de decidir si convoca eleccions al maig o aguanta sense comptes.

2. L’advocat de Sànchez, Turull i Rull escriu al Tribunal que el trasllat dels presos polítics a Madrid va ser “degradant” i “humiliant”. Torrent els visita a Soto del Real i al sortir explica que els van requisar les peces de roba de color groc, fotos familiars en què apareixien llaços grocs i fins i tot algun exemplar d’'El Jueves'.

3. Guaidó ha obtingut el reconeixement de 19 dels 28 països de la Unió Europea, encapçalats per Espanya. Itàlia no l’ha reconegut. Maduro continua arengant les tropes.

4. Una exnedadora demandarà per abusos que daten de fa 18 anys el president del Club Natació L’Hospitalet, informa Albert Llimós. L’ARA va destapar el cas fa deu dies. A Constantí han quedat al descobert els abusos de l’antic rector del poble, que va morir fa un parell d’anys. I 4.000 persones es manifesten a Sabadell en rebuig per la violació múltiple del cap de setmana. Els Mossos van detenir ahir a la nit un setè home implicat en l’agressió.

5. L’economia catalana es desaccelera. El 2018 va créixer un 2,6%, lluny del 3,7% del 2017. L’atur va pujar al gener, però, comparat amb l’any passat, hi ha un 5% menys d’aturats.

6. Avui tindrem més pistes sobre si Messi podrà jugar contra el Madrid, no està descartat ni de bon tros. Dembélé ja està a punt de rebre l’alta mèdica.