Un inspector de la Policia Nacional admet que una "ordre" va fer que deixessin d'intervenir als centres de votació de l'1-O, i quatre notícies més del dia

1.

Al Judici del procés, un inspector de la Policia Nacional revela una "ordre" per deixar d'intervenir a la tarda als col·legis de l'1-O. Arran d'aquesta "ordre" la feina dels agents s'hauria limitat a tasques d'informació. La declaració entra en contradicció amb la del coordinador dels cossos de seguretat intervinents, el tinent-coronel de la Guàrdia Civil Diego Pérez de los Cobos, que va assegurar davant la sala que si van decaure les intervencions va ser pel cansament dels agents.

2.

Julian Assange ha estat detingut a l'ambaixada equatoriana a Londres després que el govern del país centre-americà hagi retirat l'asil a l'activista australià, i en resposta a una petició d'extradició del govern dels Estats Units. Els agents de la policia britànica han procedit a la detenció a l'interior de l'edifici per la resistència d'Assange.

3.

Oriol Junqueras demana, per evitar un tripartit d'extrema dreta, no fixar línies vermelles al PSOE. El president d'ERC, que justament ahir va fer 50 anys, ho ha expressat en una carta a la militància feta pública el dia que comença oficialment la campanya de les eleccions espanyoles del 28-A. Un dijous marcat tant pels actes d'inici de la campanya com per la visita accidentada de la candidata del PP per Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, a la UAB. Als insults dels qui s'oposaven a la seva presència hi han respost integrants de la comitiva popular amb la salutació feixista del braç alçat. Per la seva banda, Pedro Sánchez ha invocat a Dos Hermanas el seu particular talismà andalús.

4.

La vacuna de la meningitis es reforçarà per cobrir els tipus més agressius, el meningococ dels tipus W i Y, a causa de l'increment dels casos detectats. La nova pauta se centra a substituir la vacuna de meningococ C en adolescents de 12 anys per una de tetravalent que cobreixi quatre tipus: A, Y, C i W. És previst ampliar la vacuna fins als 18 anys, en ser els adolescents els principals transmissors del bacteri.

5.

La Fiscalia ha recorregut la decisió del jutge d'instrucció del cas d'eutanàsia a Madrid, que el va derivar a un jutjat de violència masclista. En compareixença pública, la fiscal de sala de Violència sobre la Dona, Pilar Martín Nájera, ressalta que María José Carrasco "va decidir" i que per aquest fet no es pot adduir "violència masclista".