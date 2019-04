TV3 manté un lideratge sòlid al març i ja encadena vint mesos en primer lloc

TV3 ha tornat a ser el canal de televisió més vist a Catalunya durant el març, de manera que ja encadena vint mesos seguits sense perdre la primera plaça, una fita inèdita per a la cadena. La televisió pública, a més, manté una distància molt àmplia respecte a les seves competidores.

TV3

Lideratge indiscutible amb cinc punts de marge

TV3 ha aconseguit al març un 15,1% de quota de pantalla. Això representa un descens d'1,2 punts respecte al febrer, però es tracta també de la tercera millor dada de la cadena pública des de l'octubre del 2012. A més, la diferència respecte de les seves rivals segueix sent molt significativa: TV3 avantatja Antena 3 en 4,8 punts, i Telecinco en 5,1.

Cal tenir en compte, a més, que TV3 ha sigut el canal més vist en 30 dels 31 dies del mes: només se li va escapar el lideratge el dia 8, en què la programació es va veure alterada per la vaga feminista. De fet, des del 7 de gener aquest és l'únic dia en què el canal públic no ha sigut líder: s'ha imposat, per tant, en 83 dels últims 84 dies.

L'interès dels espectadors pel judici al Procés, que TV3 segueix minuciosament, és sens dubte un dels factors que explica el bon rendiment de la cadena durant els últims mesos, i també explica el gran moment que viu el 3/24, que al març va marcar un 3,1%, mig punt més que al febrer i la segona millor dada de la seva història, només per darrere del 3,3% de l'octubre del 2017. De fet, el canal de notícies va ser el temàtic amb més audiència de l'últim mes i es va col·locar al setè lloc del rànquing de cadenes.

En canvi, el Super3/33 no aixeca cap i repeteix el 0,9% del febrer, mentre que l'Esport3, malgrat guanyar dues dècimes, obté encara un escàs 0,7%. La suma de tots els canals de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) li atorga un 19,8% de quota, mig punt menys que al febrer.

Canals privats espanyols

Antena 3 manté el segon lloc però Telecinco s'hi acosta

Per quart mes consecutiu, Antena 3 ha guanyat la batalla per la segona plaça a Catalunya. Ho ha fet malgrat perdre vuit dècimes, ja que ha passat de l'11,1% del febrer a un 10,3% que representa la pitjor dada des de l'octubre. Telecinco, però, no ho ha pogut aprofitar, ja que també s'ha deixat dues dècimes i ha caigut fins al 10%. Això sí, la distància, que fa un mes era de 0,9 punts, ara és de només tres dècimes.

Pel que fa a la tradicional lluita entre els segons canals de Mediaset i Atresmedia, ha tornat a brillar per la seva absència a causa de la incompareixença de Cuatro, que després d'igualar al febrer el mínim històric del 4,2% ara ha crescut fins al 4,5%, la mateixa dada que al gener i que és, també, el segon pitjor registre de la seva història. La Sexta, en canvi, es manté forta: s'ha deixat una dècima respecte al mes passat, però amb un 6,9% torna a superar La 1 sense problemes.

Per grups, doncs, també s'imposa Atresmedia, que ha aconseguit un 24,7% de 'share'. Mediaset es queda amb un 23%.

TVE

La 1 iguala el mínim històric i segueix en cinquè lloc

La crisi de La 1 s'allarga: el canal públic estatal ha repetit al març el mínim històric del febrer, amb un 6,2%, i això que ha emès dos partits de la selecció espanyola i ha estrenat noves temporades de 'Cuéntame' i 'MasterChef', dos dels seus formats de més èxit. Això l'ha tornat a deixar en cinquena posició, a set dècimes de La Sexta. Sumat-hi la resta de canals, TVE es queda en l'11%.

8TV

Nou mínim històric per al canal del Grupo Godó

La llarga agonia de 8TV continua i la cadena privada continua rebaixant els seus mínims històrics. Després de dos mesos en el 0,6%, ara ha rebaixat encara més aquesta xifra, fins al 0,5%. Només Ten, Teledeporte i Real Madrid TV tenen menys audiència que el canal del Grupo Godó. Sumant el seu resultat al de la CCMA, la quota del català se situa al 20,3%.

Resultats a Espanya

Telecinco lidera i La 1 s'acosta al precipici

Telecinco acumula set mesos de lideratge a l'Estat, tot i baixar dues dècimes. El canal de Mediaset obté un 14,4%, clarament per davant d'Antena 3, que baixa fins al 12,2%, nou dècimes menys que al febrer. També cau La 1, que passa del 9,6% a un 9,2% que se situa només tres dècimes per sobre del seu mínim històric i que representa la quarta pitjor marca obtinguda mai per la cadena: fins ara només havia fet un 8,9% l'agost del 2014 i un 9% el juliol i l'agost de l'any següent, de manera que la dada d'aquest març és la més baixa de la història en temporada regular. El quart lloc del rànquing estatal és per a La Sexta, que cau dues dècimes i marca un 7,2%, mentre que Cuatro, que venia de marcar un mínim històric del 4,8%, obté ara un 5%, el mateix resultat que al gener.

Entre els informatius, continuen liderant els d'Antena 3, per davant dels de Telecinco i dels 'Telediarios' de TVE, que es mantenen en tercera posició.