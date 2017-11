Funcionaris demanen la llibertat dels presos polítics a la Rambla: "Els nostres únics caps legítims"

Els treballadors del departament de Cultura de la Generalitat han interromput aquest dimecres la imatge plàcida d'un matí farcit de turistes a la Rambla de Barcelona reclamant la llibertat dels presos polítics. Amb les boques segellades simbòlicament amb cinta aïllant, han format una cadena humana des del Palau Moja, seu del a Direcció General de Patrimoni Cultural, fins al Palau Marc, seu del Departament de Cultura, units amb un gran llaç groc que travessava el carrer. "Reclamem la llibertat dels nostres únics caps legítims, que són els que van ser escollits el 27 de setembre de 2015", ha assegurat Josep Maria Diéguez, tècnic de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC): "Només reconeixem l'autoritat d'aquesta gent".

No és la primera protesta dels funcionaris de Cultura: cada dilluns i divendres es concentren davant els seus centres de treball des de fa dues setmanes, quan Carles Puigdemont i diversos consellers, entre els quals el de Cultura, Lluís Puig, van marxar a Brussel·les i, posteriorment, la jutge de l'Audiència Nacional, Carmen Lamela, va decretar presó incondicional per al vicepresident, Oriol Junqueras, i per a Carles Mundó, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Dolors Bassa i Meritxell Borràs. Segons ha explicat Diéguez, alguns dels funcionaris que avui protestaven coneixen personalment Puig, que abans també havia estat director general de Cultura Popular; i també Carles Mundó, avui empresonat, que entre 2006 i 2008 va ser cap de gabinet del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. "És absolutament il·legítim que empresonin un govern, però és que a banda són els nostres companys de feina", ha lamentat Diéguez.

La protesta s'ha desenvolupat durant menys d'una hora davant la perplexitat d'alguns turistes, que els han fet fotografies i fins i tot han aplaudit la iniciativa. Els funcionaris portaven cartells en diversos idiomes per reclamar la llibertat dels consellers empresonats, a qui destacaven com a "servidors públics". També s'han vist pancartes contra l'aplicació de l'article 155 i crides a Europa: "Help Catalonia".

540x306 Turistes prenen alguna cosa al costat de la cadena humana Turistes prenen alguna cosa al costat de la cadena humana

Mentre la Maria, funcionària, explicava a l'ARA la feina que havien decidit fer per traduir els cartells, que possiblement acabaran sortint a les xarxes socials d'alguns turistes que els han fotografiat, però, d'altres turistes prenien alguna cosa just al seu costat sense ni tan sols mirar-se la cadena humana. "Europa no està per la labor", ha lamentat la Maria, "i les eleccions no serviran per a res. Aquesta serà una lluita que durarà molt de temps".

A la fi de la protesta, els treballadors s'han anat traient els esparadraps de la boca un per un, i fent un crit de "llibertat presos polítics" que s'ha repetit al llarg de tota la cadena humana. Després han cantat 'Els Segadors', i han acabat l'acte amb visques a la República. La protesta l'han decidit entre tots en assemblea, i possiblement en faran més.

Els funcionaris, però, han deixat clar que recuperaran les hores que han invertit en manifestar-se a la tarda: "Seria absurd no treballar amb normalitat perquè afectaria la nostra gent" i no al govern espanyol, ha explicat Diéguez a l'ARA. Amb tot, han lamentat els efectes de l'aplicació de l'article 155 al Departament de Cultura. Per exemple, l'Arts Santa Mònica ja ha hagut de cancel·lar un cicle i una exposició per la intervenció dels comptes de la Generalitat, i s'ha paral·litzat la restauració de la Seu Vella de Lleida.