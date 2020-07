Crida a la "responsabilitat individual" a les PAU: no hi haurà controls de temperatura i potser tampoc mascaretes

Gairebé 40.000 estudiants faran les proves d'accés a la universitat la setmana que ve a Catalunya. A tots ells el Govern els demana "responsabilitat individual" a l'hora d'accedir als centres, fer els exàmens i després comentar-los. Les PAU del covid-19 estaran marcades pels canvis que s'han anat anunciant des del principi de la pandèmia: es faran un mes més tard i duraran un dia més del previst, en el triple d'espais que es fan normalment i amb més opcions a l'hora de respondre.

"Tenim confiança en els joves. Vindran amb els nervis propis d'anar a fer les PAU, però amb la conscienciació cívica i individual per complir les mesures", ha dit Lluís Baulenas, el secretari general del Consell Interuniversitari de Catalunya. Aquestes són les claus sanitàries que hauran de seguir els estudiants.

Es prendrà la temperatura als alumnes?

Si algú no es troba bé, no ha d'anar a fer la selectivitat

No es prendrà la temperatura als estudiants a les portes d'accés. "Els canvis socials ens arriben a partir de la responsabilitat individual", ha dit Baulenas, que ha demanat que si hi ha algun estudiant que no es troba bé no es presenti als exàmens, ja que els podrà fer al setembre però comptarà com si fos la convocatòria ordinària de juny. Si es detecta que algú és positiu després de fer les proves, serà el departament de Salut qui decidirà com i quins alumnes aïlla.

Caldrà dur mascareta?

Es decidirà dilluns

Tot i que fa uns dies la comissió organitzadora de les proves va presentar un paquet de mesures per prevenir el contagi que, entre altres coses, obligava a l'ús de mascaretes per fer els exàmens, ara no està tan clar que hagi de ser així. Dilluns es decidirà en una reunió d'última hora tenint en compte l'evolució de la pandèmia i les temperatures previstes per a l'endemà. Per això podria ser que just en el moment de fer l'examen s'avisés els estudiants que es poden treure la mascareta. El que està clar és que sí que serà obligatòria a l'hora d'entrar als centres educatius on es faran les proves i també als passadissos. Els exàmens es faran amb els alumnes separats 2 metres els uns dels altres.

Quines mesures es prendran per evitar contagis a través dels fulls?

Les 15 tones de paper hauran d'estar en quarantena

Els 450.000 exàmens impresos, que en total suposen 1,5 milions de fulls i 15 tones de paper, es tindran en quarantena per evitar contagis. Com? Els correctors hauran de deixar els sobres tancats durant sis hores abans d'obrir-los i començar a corregir (amb mascareta) i tothom que hagi de manipular les proves s'haurà de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic cada 30 minuts. En total, es distribuiran 2.500 litres de desinfectant.

Com influirà la situació de pandèmia en els resultats?

La percepció que l'examen serà més fàcil podria augmentar el nombre de suspensos

Segons l'administració, que hi hagi més "flexibilitat" a l'hora de fer l'examen –hi haurà més opcions per respondre perquè cada estudiant descarti les preguntes si la matèria no s'ha fet a classe– no significa que els exàmens siguin ni més senzills ni "menys rigorosos". De fet, que hi hagi més alumnes inscrits que mai –39.904, 5.400 més que el 2019– podria provocar que augmenti la xifra d'alumnes suspesos. La percepció que l'examen serà més fàcil, que s'hagi disparat la xifra d'aprovats de batxillerat i que els alumnes es posin nerviosos perquè tornen a una aula quatre mesos després són més motius que abonen aquesta teoria. Normalment, un 95% dels alumnes aproven les PAU.