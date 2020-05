Sánchez pacta amb Ciutadans 15 dies més d’estat d’alarma i Educació explica com serà el final de curs a les escoles: les claus del dia, amb Antoni Bassas (20/05/2020)

Bon dia des de l’ARA. És dimecres, 20 de maig del 2020. Avui continuaran pujant les temperatures, sobretot en comarques de la meitat oest. El termòmetre tocarà sostre a l'inici del cap de setmana i es mantindrà en valors d'estiu tot el que queda de maig. Avui també serà un dia gairebé sense núvols.

1. Aquest migdia, a quarts d’una, el conseller Bargalló explicarà com es farà la tornada a les escoles i quins plans de desconfinament tenen per aquest final de curs.

2. I Pedro Sánchez anirà avui al Congrés a demanar la cinquena pròrroga de l’estat d’alarma. De moment l’ha pactat amb Ciutadans, i no amb Esquerra, que demana comandament únic en mans de la Generalitat i que Madrid fixi una data per a la taula de diàleg. Ahir a la nit el govern espanyol i Esquerra encara estaven negociant.

Sánchez, però, ha hagut d’acabar fent marxa enrere, perquè ell volia una pròrroga d’un mes i Ciutadans ha dit que de quinze dies. I això és el que proposarà l'executiu. El PP hi votarà en contra i el PNB mantindrà la incògnita fins a l’últim moment. JxCat votarà que no.

Per cert, a propòsit de les manifestacions contra el govern espanyol, bàsicament de dreta i ultradreta, el ministre Grande-Marlaska, titular d’Interior, ha puntualitzat: “No perseguim la bandera ni la protesta al govern. El que perseguim és l'incompliment de la llei, sobretot en temes de salut pública”.

3. Avui Barcelona ha reobert les platges per passejar-hi, però està prohibit estirar-se a la sorra a prendre el sol i banyar-se. Entre les 6 del matí i les 8 del vespre, el retorn a les platges es farà “mantenint les franges” . Així, de les 6 a les 10 del matí tots els habitants de Barcelona, visquin on visquin de la ciutat, hi podran fer esport i caminar.

4. Segons les dades de les funeràries facilitades pel departament de Salut, fins ara han mort 11.703 persones amb coronavirus a Catalunya. En les últimes 24 hores n'han mort 37.

Ahir vam entrevistar Jordi Vila, cap de microbiologia de l’Hospital Clínic. Ens va dir que el comportament del virus és com el de la grip, que ara a l’estiu baixa i després a la tardor hi ha un rebrot: "A l'agost el virus disminuirà a nivells inapreciables, però entre octubre i novembre tornarà a aparèixer". El doctor Vila ens va dir també que el virus no mutarà tant com el de la grip, i que això serà bo de cara a trobar la vacuna.

I si voleu saber alguna cosa més de la vacuna, us recomanem aquesta pàgina de Toni Pou que parla d'optimisme prudent sobre la vacuna dels laboratoris nord-americans de Moderna, que diu que té uns assajos prometedors (sobretot a la borsa, la companyia es va enfilar un 20%) però que la tecnologia és nova i el camí pot ser llarg.

5. I si parlem de ciència i salut, aquesta també és una bona notícia: les emissions de CO 2 cauen fins a un 26% al dia pel confinament. Es confirma el rècord històric en la baixada anual. Per això és tan important que els plans d’estímul econòmic s’allunyin de continuar fent servir els combustibles fòssils.

6. A Cultura tenim una magnífica notícia: l’escriptora Irene Solà ha guanyat el Premi de Literatura de la Unió Europea 2020 per Canto jo i la muntanya balla, publicat per Anagrama. És un premi per a nous talents que reconeix tretze escriptors. No cal dir la importància que té que la UE premiï una obra escrita en una llengua parlada per vora 10 milions d’europeus però que no té el reconeixement oficial a Europa, bàsicament perquè Espanya no ho ha volgut mai.

7. Jordi Nopca ens fa avui la crítica del llibre de memòries de Woody Allen. Diu el cineasta novaiorquès: "La llista de coses de les quals em penedeixo és tan llarga que no crec que hi hagi lloc per a res més”. Woody Allen s’ha decidit a fer balanç de la seva vida als 84 anys.

8. I probablement no estem per gastar-nos mil euros en un mòbil nou, però per si voleu prendre la decisió científicament, Albert Cuesta ha provat els 5G de Huawei i Samsung. Spòiler: d’aquí un any trobarem les seves característiques i prestacions en aparells que costaran un 30% menys que ara, i d’aquí dos anys la meitat que ara.

9. La UEFA decidirà el 17 de juny, un cop tingui clar què passa amb les lligues, com finalitza el torneig. Toni Padilla ens explica que la proposta de la UEFA seria reduir el format de la Lliga de Campions, sacrificant com a mínim dos partits, dels quarts de final i les semifinals, que passarien a ser a partit únic. Els quarts de final, la segona setmana d’agost una final four de la Champions a l’estadi Atatürk d’Istanbul, amb les semifinals just abans de la final del dia 29.

10. I acabem amb una notícia que segur que us agradarà de saber: l’escola dels Hostalets de Balenyà, a Osona, es dirà Carles Capdevila. En Carles era d’Hostalets. Van fer una enquesta a les famílies i van rebre l’aval del consell escolar i del ple municipal. I no serà només un canvi de nom: passarà de ser una escola de primària a un institut escola. Unirà educació infantil, primària i ESO en un mateix centre.

Fins aquí les claus del dia, d’aquí una estona tornarem amb l’anàlisi de l’actualitat.