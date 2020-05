Torra demana a Sánchez gastar sense por de fer dèficit i no hi ha acord a Badalona a 24 hores del ple: les claus del dia, amb Antoni Bassas (11/05/2020)

Bon dia des de l'ARA. Dilluns, 11 del maig de 2020. Aquest matí ha refrescat, les temperatures son entre 3 i 5 graus més baixes que ahir. Al migdia, en canvi, farà força calor i se superaran els 25 graus en moltes comarques. Avui el dia serà insegur a l'extrem nord de Catalunya però en general farà sol. Aquesta setmana hi haurà diversos dies de pluja.

1. Les xifres confirmen la tendència descendent dels últims dies: tercer dia seguit que baixem dels 100 morts diaris. En les últimes 24 hores hi ha hagut 51 defuncions. A Catalunya els morts són 11.160.

Ingressades de gravetat, actualment hi ha 393 persones. Des de l'inici de la pandèmia a Catalunya s'han comptabilitzat fins avui un total de 34.577 altes hospitalàries.

A Corea del Sud han tingut un rebrot important, i al món ja anem pels 282.000 morts

2. Des d'aquest matí l'Alt Pirineu i l'Aran, el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre estan en fase 1. Es pot circular en cotxe i visitar amics i familiars o anar a la segona residència dins de la regió sanitària. En menys de 48 hores, els comerços, restaurants i centres de culte han hagut de llegir la lletra petita del BOE per assegurar-se que complien tots els requisits per tornar a obrir avui al públic. El que els preocupa més és garantir la seguretat de treballadors i clients.

A València, per cert, el president Ximo Puig ha criticat obertament Pedro Sánchez per no haver permès l'avançament del País Valencià a la fase 1.

3. El president Torra, després de la conferència dels diumenges amb Sánchez i la resta de presidents autonòmics, ha explicat que ha demanat a la Moncloa que posi en marxa un nou paquet d'ajudes econòmiques per "salvar l'economia i els llocs de treball i deixar de banda el dèficit" que pugui comportar, amb la idea que "tot el que no gastem els tres mesos vinents s'haurà de multiplicar per molt si les empreses fan fallida".

Ho va avançar aquest diumenge en una entrevista amb Esther Vera: "Que el govern espanyol que implanti una ajuda per als pares que no puguin tornar a treballar perquè s'han de fer càrrec de la cura dels fills, els quals no podran tornar a l'escola". A més, ha sol·licitat que s'aprovi immediatament la renda bàsica universal i una moratòria del pagament de quotes i impostos per a pimes, autònoms i empreses.

Com ens va dir l'economista Xavier Sala i Martín, "preocupar-se ara per la inflació és com si quan s'enfonsava el Titànic el capità s'hagués amoïnat perquè les cadires de coberta estaven ordenades".

4. Metges jubilats i d'especialitats diverses fan seguiment domiciliari a malalts. Maria Ortega n'ha fet un reportatge en què una pacient de 75 anys que ja va ser donada d'alta de l'hospital però s'està refent, Ana María Maya, li ha dit: "Només desitjo que em toqui la primitiva per poder repartir propines entre tots els professionals que m'han tractat tan bé".

5. Avui publiquem un article de The Economist sobre com seran les oficines a partir d'ara. Creuen que s'està accelerant uns cinc anys una tendència que ja estava en marxa: el teletreball és factible i la pandèmia l'ha fet més acceptable. Això no vol dir que les oficines hagin de desaparèixer, però l'espai de treball estarà molt més centrat en les coses de les quals només es pot obtenir el màxim valor estant junts, com ara per exemple en la publicitat. Això sí, és més complicat controlar els treballadors quan són a casa i, per tant, la confiança adquirirà més importància. Els empleats joves ho tindran més difícil que els més veterans perquè necessiten mentors, volen relacionar-se amb els companys de feina i viuen en condicions pitjors".

6. Publiquem un article de l'Ernesto Ekaizer que diu que el Tribunal Suprem s'ha de pronunciar sobre l'admissió de 16 querelles criminals per presumptes responsabilitats penals de membres del govern espanyol en la crisi del coronavirus.

Resulta que la fiscal Consuelo Madrigal (la recordaran del judici del procés) va acusar l'executiu d'actuació tardana, manipulació de dades, desprotecció de personal sanitari i de consumar un estat d'excepció sense control. Per això Ekaizer diu que la Fiscalia haurà d'apartar Madrigal de les querelles pel covid-19.

7. Demà al migdia Badalona tindrà un nou alcalde i, quan falten poc més de 24 hores per al ple que l'ha d'escollir, ningú s'atreveix a dir què passarà. Guanyem i el PSC es mantenen enrocats en les seves candidatures i, sense un acord entre ells, la vara d'alcalde anirà a parar a mans del líder del PP a l'Ajuntament, Xavier García Albiol. Ho explica Gerard Pruna.

8. Joseph Stiglitz, premi Nobel d'Economia, publica l'article "Les patents i la pandèmia", una reflexió sobre el fet que els monopolis maten al negar l'accés a medicaments vitals que en un sistema alternatiu haurien estat a l'abast de la població", i que la pandèmia hauria de ser un nou començament sobre el coneixement compartit per fer medicaments útils més enllà dels que son rendibles.

9. El president de la Lliga de Futbol Professional va dir ahir que d'aquí un mes, el divendres 12 de juny, estaria bé que tornés el campionat (també es parla del dissabte 20). En tot cas, la Natàlia Arroyo publica avui un treball en què explica en quin percentatge ha augmentat el risc de lesió dels futbolistes després de 55 dies sense el gest tècnic específic. Gerard Piqué va dir ahir que els aniria bé uns dies més de pretemporada.

Fins aquí les claus del matí. D'aquí una estona tornarem a l'anàlisi del dia. Que passeu un bon dia.