Nissan decideix sobre el tancament de les plantes a Catalunya i Espanya podria rebre 140.000 milions de la UE, equivalents a l’11% del PIB: les claus del dia, amb Antoni Bassas (28/05/2020)

Bon dia des de l'ARA. És dijous 28 de maig del 2020. Per avui hi ha anunciat sol però no tanta calor. El dia ha començat amb intervals de núvols en comarques centrals i de Ponent que s'aniran desfent al llarg del matí. Dijous de calor moderada i temperatures d'entre 23 i 28 graus al migdia. Demà les tempestes de tarda s'estendran per força comarques.

1. Aquest matí sabrem què passa amb les plantes de Nissan a Catalunya (Zona Franca, Montcada i Reixac i Sant Andreu de la Barca), i els indicis son dolents.

Avui expliquem que Nissan està disposada a perdre la seva presència directa a Europa tancant les plantes que té a Barcelona en favor de Renault. Renault, Nissan i Mitsubishi formen un grup i ara volen que cadascuna de les companyies sigui la marca de referència del grup en els diferents mercats on opera. A Europa, seria Renault. Per això diem que l'acord del grup confirma el probable tancament de la planta de Barcelona. Milers de famílies se'n poden veure afectades.

2. Mentrestant, la UE ha fet un pas important per ajudar els països del sud d'Europa. 750.000 milions d'euros que s'obtindrien a través de l'emissió de deute. D'aquests, mig bilió serien subsidis directes als països més colpejats (com van proposar França i Alemanya), però s'hi afegeixen 250.000 milions en crèdits, la fórmula preferida dels països del bloc de l'austeritat.

Espanya podria obtenir 140.000 M€ entre crèdits i transferències, l'11% del seu PIB. Així ho valora la vicepresidenta espanyola d'Economia Nadia Calviño: "És una bona base perquè proposa crear un fons de recuperació de 750.000 M€. A més, per primera vegada es planteja que aquest fons ens financi mitjançant l'emissió de deute comunitari i que es faci arribar majoritàriament a través de transferències i no només crèdits, amb un repartiment per països que respon a l'impacte econòmic i social del covid-19".

3. S'aguditza la crisi entre el ministeri de l'Interior i la cúpula de la Guàrdia Civil. Després de la destitució diumenge del coronel Diego Pérez de los Cobos, el ministeri de l'Interior va informar ahir de la destitució de Fernando Santafé, de facto el número tres de l'institut armat. A aquests cessaments s'hi suma la dimissió dimarts del número dos, que no estava d'acord amb la interferència del ministeri en les actuacions del cos armat com a policia judicial.

Mentrestant, l'Advocacia de l'Estat denuncia una "causa general" contra el govern Sánchez, i l'advocada Seoane demana anul·lar el procés contra el delegat a Madrid per la gestió del 8-M.

Avui afirmem que indigna llegir que l'advocada de l'estat parla de "causa general", investigació "prospectiva" (buscar indicis de delicte en lloc de provar els que hi hagi), "palmària indefensió" o que s'actua a partir de "simples sospites i hipòtesis" per atacar la jutge que investiga el govern espanyol per la gestió del covid-19. Ella, que va ser part de la causa de l'1-O, i que va acusar basant-se en els informes de la Guàrdia Civil.

L'institut armat insinua que el 8-M es va gestionar diferent que altres manifestacions, obviant la lletra petita de les recomanacions de l'OMS.

El panorama es va crispar molt ahir. El vicepresident Iglesias va acusar el PP d'incitar el cos a la insubordinació, i se les va tenir amb Cayetana Álvarez de Toledo, a qui ahir va estar dient marquesa durant el debat (ho és) fins que la diputada del PP s'hi va tornar. Álvarez de Toledo a Pablo Iglesias: "El seu pare era terrorista, pertany a l'aristocràcia del crim polític". I Pablo Iglesias ha respost: "No em farà posar nerviós, li diré al meu pare que actuï contra vostè".

4. Enagás donarà entrada al seu consell d'administració als exministres socialistes José Blanco i José Montilla. I és que Montilla, abans de ser president de la Generalitat, va ser ministre d'Indústria en el primer govern de Zapatero. Al consell també hi ha les exministres Ana Palacio i Isabel Tocino, i també en forma part Antonio Hernández Mancha, que va ser president d'AP a finals dels vuitanta.

Enagás posa els ous a la cistella del bipartidisme i així sempre està coberta, governi qui governi.

5. Tal com prevèiem ahir, els Estats Units han arribat als 100.000 morts pel coronavirus aquesta matinada.

Hi arriba enmig d'una humiliació per al president Trump: Twitter ha alertat els usuaris que dos tuits del president inclouen desinformació. És la primera vegada que Twitter refuta una piulada de Donald Trump.

6. I als esports, València serà la seu del play-off final de la Lliga de bàsquet. La idea és poder celebrar-la entre el 17 i el 30 de juny.

Fins aquí les claus del dia. Continuem actualitzant les notícies minut a minut a l'Ara.cat