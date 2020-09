La baixa laboral dels pares quan les criatures estiguin en quarantena, per què s’enfila el rebut de l’aigua a Barcelona, i reunió Josep Maria Bartomeu-Jorge Messi: les claus del dia, amb Antoni Bassas (02/09/2020)

Bon dia des de l’ARA. És dimecres, 2 de setembre del 2020. Avui serà un dia molt més tranquil. El matí serà assolellat a la majoria de comarques, i a la tarda creixeran nuvolades que poden arribar a deixar algun ruixat aïllat a punts del litoral, del prelitoral i del nord-est. La temperatura es mantindrà sense massa canvis.

1. Avui comencem amb una pregunta: Qui cuidarà els fills en quarantena si els pares treballen? Atenció perquè la ministra espanyola d’Hisenda, María Jesús Montero, va confirmar que hi haurà baixa laboral (i, per tant, manteniment del sou) si el nen té el covid i algú s’ha de quedar a casa a cuidar-lo, però va descartar ahir concedir una baixa laboral als pares si la criatura l’han enviat a casa en quarantena perquè un altre company de la classe està malalt però ell ha donat negatiu. El govern de la Generalitat fa setmanes que demana a l’estat que els pares d’un nen en quarantena mantinguin el sou i el secretari de Salut Pública, el doctor Argimon, insisteix que una baixa laboral és un acte clínic i que no s’hauria de fer als metges un tràmit administratiu que encara els sobrecarregarà més.

I sobre qüestions laborals i virus, l’Estat considerarà teletreballador qui faci el 30% de la setmana a casa. Els empleats tindran dret a rebre un equip informàtic de l’empresa, i l’empresa tindrà dret a verificar que estan treballant.

2. Per cert, Catalunya, turisme al juliol: els visitants van ser menys de mig milió, un 82% inferior a la xifra de l’any passat.

3. Tenim versions oposades sobre l’increment del rebut de l’aigua (milers de veïns de Barcelona han vist com l’últim rebut de l’aigua es disparava).

L’Àrea Metropolitana de Barcelona ha atribuït la pujada a “un error” d’Agbar, que hauria facturat de cop els litres acumulats en les lectures estimades de consum que es van fer durant el confinament, quan no es podien fer de manera presencial. En canvi, Agbar nega l’error i atribueix l'increment a la nova taxa de recollida de residus.

4. Artur Mas es mantindrà com a associat de base del Partit Demòcrata. D’aquesta manera, l’expresident de la Generalitat no segueix els passos ni del seu successor, Carles Puigdemont, ni dels presos polítics Joaquim Forn, Josep Rull i Jordi Turull, que dilluns van decidir estripar el carnet del PDECat després que la direcció del partit hagi portat JxCat als tribunals pel control de les sigles.

En una reunió recent amb alcaldes del partit, l’expresident sí que es va mostrar disposat a donar suport en algun acte de campanya si el PDECat es presenta en solitari a les eleccions –qui es perfila per liderar-lo és la consellera d’Empresa, Àngels Chacón.

5. “ La independència. Una lluita compartida”, títol de l’acte que Òmnium va organitzar ahir a la llibreria Ona de Barcelona, un debat entre el politòleg Jordi Muñoz i el vicepresident primer del Parlament, Josep Costa, moderats per la directora de l’ARA, Esther Vera. Muñoz va dir de les pròximes eleccions que “cap partit tindrà suports suficients per anar per lliure" i que "Junts i Esquerra hauran de tornar a seure i parlar”. En trobareu la crònica de Toni Vall al diari.

6. El diputat del PSC Carles Castillo va demanar ahir a la direcció del partit la seva baixa com a militant a causa de la “deriva” de la formació, tot i que mantindrà per ara el seu escó al Parlament. Castillo no està d’acord amb el fet que el PSOE digui que té “ànima republicana” però “doni suport” a una monarquia “corrupta”; va lamentar el “complex” del PSC davant el fet que càrrecs socialistes, com ell mateix, visitessin els presos a la presó.

7. L’exministre Rodolfo Martín Villa (franquista primer i d’UCD després, que ara té 85 anys) està citat a declarar davant una jutge argentina pels crims comesos durant el franquisme i la Transició, com ara la matança del 1976 a Vitòria, per un interrogatori via telemàtica a l’ambaixada argentina el 3 de setembre. Doncs bé, Felipe González, José María Aznar, Zapatero i Rajoy, Miquel Roca Junyent o Josep Borrell actualment han enviat cartes a la jutge donant suport a Martín Villa, a qui descriuen com un dels “pares” de la democràcia espanyola.

8. ¿Es tornarà a reunir algun dia la taula de diàleg? Escoltem les dues portaveus, la consellera Budó i la ministra Montero.

Consellera Budó: “Si no es pot abordar el dret a l’autodeterminació ni l’amnistia dels presos i exiliats no té sentit aquesta taula de negociació”.

Ministra Montero: “El problema per reunir la taula de diàleg és el senyor Torra. Sembla que no la vol reunir o que les qüestions que planteja estan fora de la realitat. Així que jo diria a ERC que si vol que es reuneixi la taula de diàleg amb el primer que ha de parlar és amb Torra. Bé, amb Torra, Puigdemont o Artur Mas. Ho haurà d’explorar”.

9. Donal Trump ha anat a Wisconsin aquesta nit i ha ignorat la família de Jacob Blake durant la visita a Kenosha. Al contrari, Trump ha fet costat a la policia amb frases com ara: “Hem d’entendre que, de vegades, [els policies] es bloquegen”. “¿[El policia] podria haver fet res diferent?” “No són protestes pacífiques, sinó que és terrorisme domèstic”. “ Per aturar la violència hem de combatre la ideologia radical de perillosos polítics d’extrema esquerra”.

I parlant de violència terrorista, aquesta sí, Charlie Hebdo torna a publicar les polèmiques caricatures de Mahoma i ho fa perquè avui comença a França el judici per la matança del 2015. A l’assalt contra la seu del diari, de dos homes emmascarats –i armats amb Kalàixnikovs, una escopeta i un llançagranades– i que van matar dotze persones, la majoria treballadors i col·laboradors de la revista. El judici finalitzarà al novembre i en total hi ha catorze acusats: deu en detenció provisional, un en llibertat sota control i tres més en ordre de cerca i captura per als quals es demanen penes que van des de la cadena perpètua fins als deu i vint anys de presó.

10. En plana esportiva, el pare de leo Messi, Jorge Messi, ja és a Barcelona, on s’ha de reunir a partir d’avui mateix amb el president del barça, Josep Maria Bartomeu, que no vol vendre el capità blaugrana.

En canvi, el que ja ha marxat és Ivan Rakitic de capità, que torna al Sevilla, d’on va ser fitxat el 2014.

Fins aquí les claus del dia.