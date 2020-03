Més morts que cap altre dia a Catalunya (880 fins ara) i el 59% són homes de més de 60 anys: les claus del dia, amb Antoni Bassas (27/03/2020)

Bon dia des de l’ARA, bon dia des de casa. Divendres, 27 de març del 2020. Les glaçades tardanes s'han estès avui per moltes comarques interiors i prelitorals. El cap de setmana el termòmetre pujarà més de cinc graus, però la setmana que ve arribarà una altra fredorada molt intensa per l'època. Demà els núvols seran abundants, diumenge en canvi farà més sol.

1. La jornada d’aquest dijous ha deixat més morts que cap altre dia, a Catalunya: 208 defuncions (7 de les quals a Igualada). En total, 880 morts a Catalunya. La nota positiva ha sigut el nombre d’altes hospitalàries, 2.384.

Per regions:

Perquè us en feu una idea, amb dades d’abans-d’ahir, que són les segregades disponibles, Barcelona i l’àrea metropolitana concentraven el nombre més gran de morts i malalts greus per coronavirus: 535.

La Catalunya Central acumulava 71 morts, a causa sobretot del brot d’Igualada i la conca d’Òdena.

A l’altre extrem, les Terres de l’Ebre només comptaven un mort.

Tarragona, 8 morts.

Lleida, 20.

Girona, 37.

I de moment, sortosament, tenim més llits d’UCI que casos greus, però si la xifra s’enfila, patirem.

De fet, fins demà dissabte no arribaran els respiradors que s’havien començat a imprimir en 3D perquè hi ha hagut algun problema amb la qualitat que impedia el seu correcte funcionament.

2. El Covid-19 afecta tothom per igual. Ara bé, canvia la gravetat de la infecció: com més grans, és més greu.

I afecta amb molta més gravetat els homes que les dones: un 59% dels morts són homes de més de 60 anys.

Tot i que els especialistes demanen més temps per investigar, asseguren que un factor de risc són les patologies prèvies. I, en línies generals, ells en tenen més que elles.

3. La “centralització” de les compres de material sanitari per part del govern espanyol “ha fracassat”. La dura crítica que va fer ahir la consellera de la Presidència, Meritxell Budó.

De fet, l’executiu de Sánchez retira una partida de 9.000 tests ràpids que no funcionaven bé, i l’ambaixada de la Xina va avisar que havien comprat a una empresa que no està homologada. El govern espanyol es defensa dient que van comprar a través d’un proveïdor espanyol de confiança.

4. Què passa amb el pagament d’impostos? Per què no s’ajornen? Àlex Font ho ha preguntat a la Moncloa. La resposta: perquè les arques públiques patirien un ensorrament històric de recaptació. "No podem fer un ajornament general d'impostos, aquí les passarem magres per poder pagar-ho tot: ¿s'ha de fer més inversió per sostenir l'economia i alhora pagar menys impostos? Home, és difícil. El que no farem és anar a perseguir aquelles empreses que realment no puguin pagar per culpa del coronavirus, però n'hi ha que poden pagar, i aquestes necessitem que ho facin per sostenir el sistema".

5. En el panorama internacional, una cimera europea a distància de sis hores ha acabat sense acord. La fractura entre nord i sud ajorna 15 dies més la reacció a una crisi “sense precedents”.

I els Estats Units ja són el país del món amb més contagis, vora 86 mil.

6. El Barça aplicarà un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) per retallar el sou tant dels seus treballadors com dels esportistes mentre duri la crisi del coronavirus, explica Toni Padilla. El club no ha arribat a un acord amb els futbolistes sobre quant haurien de deixar de cobrar. El Barça va proposar una rebaixa del 70% fins que no tornés la competició i els futbolistes van dir el 30% tant si s’acaba jugant com si no.

L’Espanyol podria seguir el mateix camí i anunciar en les pròximes hores un ERTO que també afecti els seus futbolistes.

Així comencem el dia, cuideu-vos i fins després.