Tornada a l’escola amb mascareta obligatòria a partir dels sis anys i el coronel Pérez de los Cobos apareix en el cas Kitchen: les claus del dia, amb Antoni Bassas (14/09/2020)

Bon dia des de l'ARA. És dilluns, 14 de setembre del 2020. A l'estiu li queda una setmana. Tota la setmana serà encara molt d'estiu, amb temperatures reals o de sensació clarament per sobre dels 30 graus al migdia. Avui el sol predominarà arreu i demà hi haurà estones de cel enterbolit, però gairebé no plourà enlloc.

1. Ahir va fer sis mesos que el Govern va tancar les escoles, i avui, després de mig any, la canalla torna a les aules. El president Torra ha enviat un missatge a mestres i famílies: "Ens hem esforçat perquè les escoles siguin un lloc segur i, per tant, vull enviar-vos un missatge de tranquil·litat, de serenitat. Sabem en cada moment què hem de fer, i això és molt important. Perquè les escoles són el més important que tenim. No hi ha res més important que el futur dels nostres fills, perquè són el futur del nostre país".



Recordeu algunes instruccions:



Tots els infants a partir dels sis anys hauran de dur mascareta en tots els centres des d'avui i almenys durant les dues primeres setmanes. A partir d'aleshores, l'obligació dependrà de com estigui la pandèmia a cada territori.



L'ús de la mascareta a l'aula serà obligatori per a majors de 12 anys. Es prendrà la temperatura als infants abans d'accedir al centre. Les famílies no podran entrar a l'escola. Els infants s'han de quedar a casa si tenen febre per sobre de 37.5 ºC. Que tinguem una bona tornada a les aules.



I sobre la pandèmia, aquest senyor de la fotografia es diu Eric Yuan i el 2011 va fundar Zoom, una plataforma de videoconferències per a un màxim de 15 participants que –malgrat aterrar en un mercat plagat de competidors– va situar-se en el milió d'usuaris en només dos anys. A finals del 2019 Zoom arribava a un pic de 10 milions d'individus connectats en un sol dia. A finals d'abril la companyia explicava en un comunicat que havia superat els 300 milions de participants en una mateixa jornada. Del maig al juliol, la facturació es va disparar fins als 558 milions d'euros.

2. Avui comença una setmana important per a la política catalana. Dijous el Tribunal Suprem celebra la vista sobre la inhabilitació del president Torra, que hi serà però no podrà participar-hi, tot i que està previst que demani la paraula. La resolució arribarà al cap d'unes setmanes. I dimecres el president obrirà el debat de política general al Parlament, on tots els grups li preguntaran pel calendari electoral. Perquè, si és inhabilitat, caldrà fer eleccions, d'on sortirà el pròxim president de Catalunya.



Per cert, l'advocat dels presidents Torra i Puigdemont, Gonzalo Boye, va denunciar ahir que uns desconeguts li van entrar al despatx i l'hi van regirar. Aparentment no es van emportar res. Per a l'advocat, es tracta d'un "intent de desestabilitzar" el despatx dies abans de la vista de Torra de dijous que ve. "Deuen pensar que ens intimidaran, però no ho faran", ha dit Boye.

3. Ara una de bona. Ja saben que la justícia espanyola està investigant el cas Kitchen, o sigui el presumpte espionatge ordenat pel ministre de l'Interior al tresorer del PP Luis Bárcenas per impedir que li portés documentació a la justícia sobre dobles comptabilitats, pagaments en sobres, finançament irregular de campanyes, etc. Francisco Martínez era secretari d'estat de Seguretat i ahir va dir a El País: "Explicaré al jutge tot el que sé". Entre altres coses que sap hi ha que ell firmava els xecs de fons reservats que pagaven al xofer de Bárcenas, i que al costat de la seva firma hi havia la del coronel Diego Pérez de los Cobos –el mateix que es va encarregar del dispositiu policial de l'1-O–. Ell era qui "s'encarregava de supervisar que hi hagués totes les firmes pertinents, des de la del policia que demanava fons per pagar al seu confident fins a les de la cúpula d'Interior".

4. El nou camp de tendes que substitueix el de Mória, a l'illa grega de Lesbos, es comença a omplir a poc a poc. Els primers 200 residents hi van entrar ahir, en un procés lent a causa de les prevencions imposades pel coronavirus. Es tracta de famílies amb criatures i malalts, els col·lectius més vulnerables. La recol·locació, però, es fa en contra del desig dels migrants, que esperaven que se'ls autoritzés a traslladar-se fins a la Grècia continental per tenir més oportunitats.

5. Als esports, trobareu la crònica de l'Àlex Gozalbo del partit d'ahir: el Barça de bàsquet va tornar a perdre una final, aquest cop la de la Supercopa contra el Madrid, per 72 a 67. El joc del Barça va millorar i el nou entrenador, Sarunas Jasikevicius, va declarar al final: "He vist trossets del Barça que volem construir. Tot i el dolor que tenim per la derrota, hem de ser optimistes. Hem competit molt bé, però això al Barça no li serveix".

I uns altres que van competir molt bé són les desenes de persones quan van fer cim a la Pica d'Estats i van haver de fer cua per fer-se la fotografia al capdamunt dels 3.143 metres de la Pica, la muntanya més alta de Catalunya.

6. Acabem com començàvem: un que avui torna a les aules és el Pol Rubio, deixeble predilecte del Merlí, que un cop superat el batxillerat s'ha matriculat a la Facultat de Filosofia de la Universitat de Barcelona. Els espectadors de TV3 a partir d'avui podran seguir, cada dilluns a les 22.05 h, com li van les coses en aquesta nova etapa vital gràcies a la sèrie Merlí: sapere aude. El protagonisme recau ara en el personatge que encarna l'actor Carlos Cuevas, que en el seu primer any a la universitat coneixerà una professora, María Bolaño (l'actriu María Pujalte), que es convertirà en la seva nova mentora.



I una recomanació final: aquesta tarda, a través de l'Ara.cat podreu seguir en directe la presentació del darrer llibre de Lluís Llach, Escac al destí, una novel·la amb una mort misteriosa d'una reina a l'Edat Mitjana. En Llach estarà acompanyat de Sílvia Bel i Jordi Boladeras i l'acte el trasnmeten el directe des de la llibreria Ona de Barcelona, a les 7 del vespre.



Fins aquí les claus del dia. Tornem d'aquí uns minuts amb l'anàlisi de l'actualitat.