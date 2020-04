Més de 1.000 morts a les residències de Catalunya i més de 3.000 a tot el país: les claus del dia, amb Antoni Bassas (08/04/2020)

Bon dia des de l’ARA. És dimecres, 8 d’abril del 2020. Avui encara hi haurà alguns intervals de núvols, però en general farà més sol que ahir. A la tarda s'escaparan xàfecs sobtats al Pirineu, cosa que es repetirà els dies vinents. Fins a mitjans d'abril continuarà aquest ambient fresc i d'inici de primavera.

1. Per situar-nos de bon matí: a Catalunya, des del 15 de març, hi han mort per coronavirus 1.047 persones a les residències de la tercera edat. I 1.906 persones més que hi viuen tenen diagnòstic de coronavirus. Estan aïllades i tractades.

I a Catalunya hem superat els 3.000 morts: 3.041, per ser exactes. I 12.250 persones han estat donades d’alta, com ara l’exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, qua ahir ja va anar cap a casa.



Espanya: 14.045

On som? Un estudi de la Universitat de Medicina de Washington, patrocinat per la Fundació Bill i Melinda Gates, calcula que Espanya i Catalunya han superat el pic de morts.

La projecció final és que a Catalunya s’arribi a gairebé 3.500 víctimes, mig miler més de les que hi ha hagut fins ara per coronavirus. El nombre diari de víctimes a Catalunya s’hauria de situar pròxim a zero al final d’abril.

En aquesta pàgina teniu totes les dades endreçades d’aquesta projecció.

2. Com es farà el desconfinament? Doncs serà llarg, gradual, variable segons el territori i prioritzarà determinats col·lectius. Pedro Sánchez ha impulsat la creació d’un comitè d’experts i Quim Torra ha encarregat el disseny del desconfinament a l’investigador Oriol Mitjà.

Què vol dir que anirà per zones? En va avançar algun criteri la consellera de Salut, Alba Vergés: “És molt diferent un territori on hi viu molta gent agrupada, amb una densitat de població molt alta, que un altre d’un àmbit més espaiat o rural. El comportament de l’epidèmia és diferent i les actuacions que s’hi poden fer també. Per tant, a partir d'aquest coneixement escalarem i proposarem les mesures adequades”.

3. Continuaven reunits aquesta nit els ministres de Finances de l’eurozona. Havien d’aprovar un paquet de mesures econòmiques per donar resposta a la crisi del coronavirus. La divisió entre el nord i el sud és profunda. Finalment, la reunió ha quedat suspesa sense acord.

4. Mentrestant, als Estats Units estan a punt d’arribar als 13.000 morts i ja s’hi comença a constatar que el coronavirus castiga sobretot els més pobres, és a dir, el afroamericans. Com que anar al metge o tenir una bona cobertura sanitària és molt car, als EUA hi ha milions de persones que no posen mai els peus a una consulta i arriben als 60 anys amb tota mena de patologies –hipertensió, malalties coronàries o diabetis–, i tot això els debilita davant el coronavirus. Què fa Trump, mentrestant? Doncs l'opció clàssica, buscar l’enemic exterior: ahir va dir que s'estava plantejant que els Estats Units no paguin a l’OMS perquè és “sinocèntrica”.

5. I al Regne Unit, el primer ministre Boris Johnson continua a l'UCI per segona nit, amb oxigen però sense ventilació mecànica. El portaveu de Johnson ha explicat que no se li ha diagnosticat pneumònia i que va passar la nit de dilluns a dimarts de manera “estable”.

6. I, mentrestant, per si en els últims anys els barcelonistes han tingut la sensació que el Barça viu en el seu món i és decadent, cal que sàpiguen que no s’equivocaven. El president Bartomeu va demanar ahir a quatre directius que presentin la dimissió: Emili Rousaud, Quique Tombas, Josep Pont i Silvio Elías, precisament els que li van demanar que plegués quan fa algunes setmanes va esclatar l’escàndol que una empresa pagada pel club havia publicat missatges ofensius contra jugadors i opositors. En cas de no voler dimitir, aquests directius quedarien dins la junta sense funcions. El detall més sorprenent és que un dels assenyalats és Emili Rousaud, que havia estat l'escollit per encapçalar un projecte continuista, perquè Bartomeu no es podrà presentar a les eleccions del 2021. Diu Toni Padilla que Bartomeu va aguantar aquell cop d'estat i ara es cobrarà les factures.

Gràcies per seguir les claus del matí i que tingueu un bon dia.