Quim Torra obre el debat al Parlament, Wayne Griffiths serà el nou president de Seat i últim dia per a la recollida de firmes a la moció de censura a Bartomeu, al Barça: les claus del dia, amb Antoni Bassas (16/09/2020)

Bon dia des de l’ARA. És dimecres, 16 de setembre del 2020. Les màximes podrien fins i tot pujar una mica més que ahir a Ponent i a les Terres de l'Ebre. La sensació de tardor començarà a arribar lentament durant la setmana que ve. Avui dia de sol i tempestes puntuals de tarda al Pirineu.

1. Aquest matí comença al Parlament el debat de política general.

del president estarà dedicada al balanç de l’executiu dels últims dos anys i, després, a la pandèmia –amb l’inici del curs escolar com a focus principal–. També farà referència a la seva situació personal amb una denúncia de repressió i explicarà per quins motius acudirà a la vista del tribunal que ha de decidir si l’inhabilita per no despenjar a temps la pancarta del llaç groc del Palau de la Generalitat.

2. Ahir a Madrid, el govern espanyol va presentar la nova llei de memòria històrica, que ara passa a dir-se llei de memòria democràtica.

La previsió és que no es presenti al Congrés de Diputats per a la seva aprovació fins a l’any vinent. En aquestes dues pàgines, Sílvia Marimon n’explica els detalls principals: la comunitat del Valle de los Caídos hauria de marxar, el temple es transformaria en una mena de panteó per als dos bàndols de la Guerra Civil, s’obligarà a retirar de l’espai públic qualsevol simbologia franquista i no es permetran actes que exaltin la dictadura. En to solemne en va parlar la vicepresidenta espanyola Calvo: “Reconeixem les persones que en aquest moment, encara, estan sense identificar a fosses comunes. Amb l’enorme patiment que ha provocat durant la dictadura i durant la democràcia a les seves famílies, en aquesta situació absolutament injusta i impròpia d’una democràcia”.

Mentrestant, els socialistes votaran en contra del que proposa el seu soci al govern de coalició, Unides Podem, que reclama que el CIS torni a preguntar sobre la casa reial, arran de la fugida de Joan Carles I. El Congrés tombarà la proposició perquè només hi votaran favorablement les forces d’esquerres i sobiranistes.

3. I d’ahir a Madrid, la sala penal del Tribunal Suprem ha acceptat obrir una causa contra el jutge del Tribunal Constitucional Fernando Valdés Dal-Ré, detingut durant el mes d’agost per presumptament haver maltractat la seva esposa. El delicte de lesions comprès preveu un càstig d’entre sis mesos i un any de presó.

4. A Internacional, fins ara Israel havia signat acords de pau només amb dos països àrabs: Egipte i Jordània.

Doncs bé, sota l’ombra de Donald Trump i la Casa Blanca, Israel estableix relacions amb els Emirats Àrabs Units, un país amb una creixent influència política i militar a la regió, i Bahrain, que té poc pes polític. L’acord té un significat més simbòlic que pràctic, perquè aquests països ja mantenien relacions amb Tel Aviv. La firma a la Casa Blanca és un triomf per al president i Netanyahu en moments de debilitat interna.

Per cert, quan els periodistes van demanar a Trump si creu que el canvi climàtic és un factor en la declaració i ràpida propagació d’aquests focs devastadors, va respondre que “el fred arribarà aviat”.

5. A partir d’avui, les persones que viuen en residències tindran més facilitats per rebre visites i també per sortir del centre.

El règim de visites ja no dependrà del risc de rebrot que hi hagi a la zona en què hi ha la residència. Si el centre té pocs casos o no en té cap, podrà obrir les portes als familiars encara que sigui en un municipi amb un alt risc de rebrot. Per deixar sortir i per rebre visites, això sí, les residències hauran d’estar netes de coronavirus o tenir-ne molts pocs casos i tenir-los aïllats.

Mentrestant, la pandèmia a Catalunya està estabilitzada però a l’alça. Consellera Vergés: “Creiem que la situació, encara que està força estabilitzada, està a uns nivells molt més alts dels que ens agradaria tenir i dels que ens donarien a tots més tranquil·litat en les activitats quotidianes”.

Així doncs, a Barcelona i àrea metropolitana es mantindran unes restriccions que se centren sobretot en l’àmbit de l'hostaleria, en què es limita al 50% l'aforament de bars i restaurants tant a l’interior dels locals com a les terrasses i s’elimina el consum a les barres. A més, enterraments o casaments també es limiten al 33% de l’aforament.

6. La fiscal general de l’Estat, Dolores Delgado, ha emès una instrucció perquè els fiscals de tot Espanya facilitin el desallotjament dels immobles ocupats i sigui més ràpid combatre el fenomen de l’ocupació il·legal.

Els fiscals han de sol·licitar als jutges mesures cautelars perquè els propietaris d’un pis ocupat recuperin l’habitatge amb celeritat, sempre que la propietat estigui perfectament acreditada. S’aconsella abans de demanar el desallotjament escoltar els presumptes ocupants perquè justifiquin la possessió de l’immoble i ofereixin la seva versió dels fets. No fa distinció entre una primera residència i una segona residència o residència de temporada. En els dos casos es considera que són llar per al propietari, si s’hi “desenvolupa, fins i tot de manera eventual, la vida privada dels seus legítims posseïdors”.

7. Exclusiva de l’ARA: nou mesos després, Seat tindrà nou president. L’escollit és Wayne Griffiths, fins ara vicepresident comercial de Seat i, alhora, conseller delegat de Cupra, la marca esportiva de la companyia. Griffiths assumirà les regnes de la principal empresa industrial de Catalunya en un moment molt complicat. Després d’anys registrant rècords de beneficis, les noves tendències del sector, la creixent pressió sancionadora contra les emissions contaminants i els dubtes del hòlding Volkswagen respecte a la marca catalana han posat Seat en una situació molt delicada. Griffiths, anglès d’origen, ha estat sempre vinculat al Grup Volkswagen i va treballar a Seat per primera vegada fa 29 anys.

8. Més coses que hem sabut, referides a la fusió CaixaBank-Bankia. Les converses van ben encaminades. Ll’Estat tindrà més del 15% de l'entitat resultant i Criteria ampliarà la seva posició a CaixaBank per quedar-se amb un 30% del banc després de la fusió. Un cop resolt l’espinós assumpte de les cadires (Jordi Gual deixarà la presidència de CaixaBank per donar lloc a José Ignacio Goirigolzarri) i de la marca i la seu (es mantindrà el nom de CaixaBank i la seu social a València), les dues parts negociadores afronten la part més delicada de la feina des del punt de vista social. Se sap que entre un 6% i un 15% dels treballadors abandonaran el banc, però no se sap encara què passarà amb els serveis centrals, que probablement es repartiran entre Madrid i Barcelona.

9. I als Esports, el Barça va presentar ahir Miralem Pjanic, mentre que la plataforma promotora de la moció de censura contra la junta directiva i el president del Barça, Josep Maria Bartomeu, va anunciar ahir al migdia que han superat les 12.700 firmes de socis quan queden 24 hores de termini oficial de recollida. Les firmes no van parar d’arribar ahir i avui encara se’n poden recollir: allò que semblava impossible, que és arribar a les 16.500 firmes necessàries, ara és possible.

10. I acabem amb una felicitació a Andreu Buenafuente, que ha sigut reconegut pel ministeri de Cultura amb el Premio Nacional de televisió 2020. El jurat n’ha destacat la seva versàtil trajectòria professional, que inclou facetes com ara la de productor, la de còmic, la de presentador i la d'actor. “En totes ha sigut capaç d’incorporar innovacions exemplars per a les noves generacions de professionals, i destaca la seva generositat en la formació i direcció d’equips de treball”.

Fins aquí les claus del dia. Tornem d’aquí uns minuts amb l’anàlisi de l’actualitat.