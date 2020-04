La Moncloa no precisa quan es podrà visitar la família ni les mesures perquè els comerços obrin dilluns amb cita prèvia: les claus del vespre amb Antoni Bassas (29/04/2020)

Bona nit des de l’ARA. Fem un repàs a l’actualitat d’aquest dimecres, 29 d’abril del 2020.

1. El govern espanyol no respon, de moment, les incògnites al voltant del desconfinament presentat ahir pel president Pedro Sánchez. Les mesures detallades tant per poder practicar esport a partir de dissabte com per a l'obertura del comerç minorista amb cita prèvia a partir de dilluns s'hauran de conèixer a través d’ordres ministerials que es publicaran al BOE els "pròxims dies". El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha avançat que la intenció és que demà dijous, en funció de l'evolució de les dades de contagiats, morts i recuperats de coronavirus, detallin amb quines limitacions es podrà sortir a passejar a partir del 2 de maig.

Preguntat sobre quan es podrà visitar la família, Illa no s'ha volgut mullar i ha dit que es detallarà en "la corresponent ordre ministerial". Sí que s’ha referit a la demanda que li han fet Catalunya (govern independentista), el País Valencià (govern socialista) i Galícia (govern del PP) sobre que siguin les àrees bàsiques de salut i no les províncies les unitats administratives de desconfinament. Illa ha dit: "La unitat de referència que estableix el pla cap a una nova normalitat és la província o illa, però el pla estableix que les comunitats autònomes podran fer plantejaments diferents si ho consideren oportú, sempre que es garanteixi que hi haurà informació disponible d'aquesta unitat territorial que proposin i que es pugui garantir l'estanquitat en termes de mobilitat".

I és que la Generalitat hi insisteix, per boca de la consellera Meritxell Budó. I també sobre el fet que no està clar com es podrà controlar el desescalament. “Calen uns recursos humans i tecnològics per fer un seguiment efectiu de la covid-19 que no apareixen en el pla, i amb un calendari tan curt de vuit setmanes considerem que aquesta mancança pot esdevenir una imprudència”.

Sobre la represa de les escoles, el conseller Bargalló també s’ha pronunciat: ”En matèria educativa, sobre què fer i com fer-ho, amb estat d'alarma o sense, qui té les competències és el govern de la Generalitat. No hi ha hagut cap real decret de l'Estat que ho hagi modificat, per tant, quan puguem obrir els centres, què fer-hi i com fer-ho ho direm nosaltres".

2. Lleuger repunt de morts per coronavirus a Espanya en les últimes 24 hores. El ministeri de Sanitat ha comptabilitzat 325 defuncions i la xifra total s'eleva fins a les 24.275 morts. La dada positiva és que ja hi ha 108.947 persones curades. El 50% de les persones que s'han contagiat ja s'han curat.

3. Per cert, que la Fiscalia està investigant per la via penal la situació de 24 residències d'avis de Catalunya on han mort diversos usuaris pel coronavirus. La investigació es fa en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra. L'objectiu dels casos és determinar si les morts a les residències han sigut per negligència en l'atenció de les persones, cosa que podria implicar un delicte d'homicidi imprudent, segons fonts policials.

4. Decret del govern espanyol que reforça la protecció de les víctimes de violència masclista durant l'estat d'alarma. S'ha aprovat amb vots a favor de tothom, excepte els del PP, que s'ha abstingut, i Vox, que hi ha votat en contra. El decret declara essencials els serveis d'atenció, com el telèfon 016, o els centres i pisos d'acollida. El PP ha criticat que el decret faci incomplir la llei d'estabilitat pressupostària i que el govern espanyol animés a participar en les manifestacions feministes del 8 de març.

5. La Federació Catalana de Futbol ha comunicat que cancel·larà la Supercopa de Catalunya corresponent a la temporada 2019-2020 a causa de la situació d’excepcionalitat actual provocada pel covid-19. L'havien de disputar el Barça i l'Espanyol.

Joan Laporta anunciarà "abans de finals d'any" si es presenta o no a les eleccions a la presidència del Barça, previstes per a l'estiu del 2021. Laporta ha afirmat avui a Deportes Cuatro que manté la il·lusió i que té "un projecte de futur" però que encara no ha decidit si farà el pas.

El cap d’Esports de l’ARA, Toni Padilla, ens recorda que, quan falta una mica més d’un any per al final del mandat, l’empresari granollerí Víctor Font, director executiu de la consultoria Delta Partners i accionista del diari ARA, fa temps que fa propostes perquè necessita ser conegut per la massa social barcelonista, mentre que la directiva, un cop ha dimitit Emili Rousaud, continua sense candidat continuista.

6. Acabem amb la informació del temps. Demà serà un dia més ventós, molt càlid a la costa però encara fresc al Pirineu i a Ponent. Cel enterbolit i només ruixats puntuals al Pirineu. A partir de divendres tindrem els primers dies d'estiu d'aquesta primavera. El primer de maig portarà la primavera, doncs.

Fins aquí les claus del vespre, bona nit i que descansin.