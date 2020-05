Canviaran els horaris dels passejos de la canalla per la calor i el policia torturador Billy el Niño mor de coronavirus: les claus del vespre amb Antoni Bassas (07/05/2020)

Bon nit des de l’ARA. Repàs a l'actualitat que ens deixa aquest dijous, 7 de maig del 2020.

1. Avui dijous les defuncions han tornat a baixar i Espanya ha registrat 213 víctimes mortals per coronavirus en les últimes 24 hores (el segon dia consecutiu per sobre dels 200 morts, després de tres dies per sota). En total la xifra de defuncions és de 26.070. "Són ondulacions típiques de les cues de les epidèmies", ha dit el doctor Fernando Simón.

Per cert, un dels morts de les últimes hores era un policia franquista acusat de torturador, Antonio González Pacheco, àlies Billy el Niño. Ha mort sense que se'l jutgés i amb totes les medalles i plusos.

2. El Govern ha demanat al govern espanyol una resposta "a temps" perquè tothom tingui marge per preparar-se per al canvi de fase. Com saben, la Generalitat vol que dilluns avancin a la fase 1 les Terres de l’Ebre, el Camp de Tarragona i l'Alt Pirineu i Aran. Tot i així, aquest divendres el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha explicat que la decisió es prendrà entre divendres i dissabte.

3. Mentrestant, el desconfinament de Barcelona es preveu "llarg" i "progressiu". L'alcaldessa, Ada Colau, i la consellera de Salut, Alba Vergés, han presentat aquesta tarda una oficina de coordinació conjunta.

Per cert, Barcelona recuperarà a partir de demà les platges com a espais per poder-hi fer esport. Serà només entre les sis i les deu del matí, de manera individual. Res d'estirar-se a la sorra ni banyar-se. La reobertura se cenyeix ara a la pràctica esportiva. Hi haurà dos punts d'accés a cada platja amb controls de la Guàrdia Urbana i un altre d'específic per a l'entrada dels esportistes federats, a la platja del Bogatell.

Els federats també podran accedir a la platja en l'horari de vespre, entre les vuit i les onze de la nit, igual que les persones que practiquen surf. Si es vol practicar la natació serà sota la responsabilitat de cadascú, sense socorristes, com es fa a l'hivern, i per anar fins a les platges no es podrà fer servir el cotxe, ja que es conceben com a espais de proximitat.

I el ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha anunciat que estudia canviar la franja horària de passejos dels infants, que ara mateix és de 12 h a 19 h. "En alguns llocs comença a fer calor i és recomanable que surtin quan les temperatures no siguin tan altes", ha informat el ministre.

4. Parlant del nens i nenes, en una reunió amb els sindicats el conseller Josep Bargalló ha dit que "en tot el curs no es tornaran a veure les aules amb el mateix nombre d'alumnes que hi ha ara". D'altra banda, la preinscripció serà entre el 13 i el 22 de maig.

5. El jutjat de primera instància i instrucció número 5 de Martorell ha acordat el sobreseïment de la investigació sobre el rebuig del Govern a l'hospital de campanya muntat per la Guàrdia Civil en un poliesportiu de Sant Andreu de la Barca. La investigació es va obrir arran d'una denúncia particular a la qual es va sumar la Fiscalia contra el president de la Generalitat, Quim Torra, i la consellera de Salut, Alba Vergés, per homicidi per imprudència greu. Però la magistrada no hi veu cap indici de delicte.

6. Avui hem entrevistat el president del Consell Assessor de Salut de la Generalitat, Manuel Balcells, per parlar de l'informe del Consell sobre l'actuació de la Generalitat. Ha suspès la gestió de les residències, ha posat un notable alt a la resposta assistencial i ha afirmat que "a la Generalitat hi ha hagut moltes veus però pocs criteris clars".

7. El turisme internacional es reduirà un 80% aquest 2020 a causa de les restriccions de moviments i del tancament de fronteres derivat de la crisi del covid-19, segons calcula l'Organització Mundial del Turisme. El govern italià invertirà almenys 3.000 milions d'euros per nacionalitzar l'antiga aerolínia insígnia del país, Alitalia. L'executiu ja havia anunciat que a partir del juny agafaria el control de la companyia, que ja tenia problemes financers abans de la pandèmia.

8. El músic Paul McCartney no actuarà el 17 de juny a l'Estadi Olímpic de Barcelona. La devolució de les entrades es farà a partir del 19 de maig i a través del mateix mètode de pagament amb què es van adquirir.

9. I acabem amb el temps. Demà dos graus menys de temperatura. Aquesta nit serà xafogosa a la costa, però a partir de diumenge la temperatura farà una baixada clara que ens farà tornar a la primavera. Demà i dissabte seran dies mig ennuvolats a l'espera d'una tongada de pluges extensa que ens afectarà diumenge.

Fins aquí les claus del vespre. Bona nit i que descansin.