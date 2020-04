La Generalitat proposarà al govern espanyol que la canalla surti a finals de la setmana que ve: les claus del vespre, amb Antoni Bassas (17-04-2020)

Bona nit des de l'ARA. L’actualitat vespertina del divendres 17 d’abril del 2020. ¿Els que tinguin jardí podran sortir a caminar aquest cap de setmana? Que aprofitin demà, perquè a partir d'aquest dissabte al vespre entrarem en una tongada de pluges que pot allargar-se ben bé fins dimecres. Diumenge i dilluns serà quan plourà més i en més indrets. Els migdies del tram final de l'abril seran més freds.

1. Està marxant gent de Barcelona de cap de setmana? Veiem les càmeres de la Diagonal, a l’esquerra, i de la plaça de les Glòries, a la dreta, a les set de la tarda.

I aquí, a la Diagonal, es veu la cua provocada per un control del Mossos. El conseller Buch ha remarcat que, tot i que s'hagi aixecat el confinament total, no es permet anar a segones residències.

2. I els nens i nenes, què? La idea de la Generalitat és que a finals de la setmana vinent, si no s'ha produït cap rebrot del coronavirus, la canalla ja pugui trepitjar el carrer.

De 0 a 3 anys podrien sortir sense mascareta perquè no es recomana, i de 6 a 12 anys amb mascareta domèstica. Tampoc caldrien guants, tot i que s'haurien de complir les mesures higièniques i la distància de seguretat. Un adult es podria fer càrrec de més d'un nen i la supervisió no seria la mateixa per a un adolescent menor, d'entre 12 i 18 anys.

A l'espera que es defineixi el pla, la sortida seria per franges horàries i limitada en el temps.

Com que l'estat d'alarma ha centralitzat les competències, el conseller Buch ha admès que la proposta de la Generalitat s'hauria de "discutir i debatre" amb el govern espanyol, que l'hauria d'autoritzar.

3. Catalunya ha superat el primer pic de contagis i hospitalitzacions per covid-19. La consellera de Salut, Alba Vergés, ha explicat que el pic de nous casos va ser el 8 d'abril i el de persones ingressades als hospitals –incloses les UCI– l'11 d'abril. "L'evolució, en termes general, és positiva", però el risc de rebrot és "elevat". L'ocupació a les UCI és del 75% i en dies anteriors havia arribat al 86%.

En les últimes 24 hores han mort 585 persones per covid-19 a Espanya, cosa que eleva el recompte a 19.478 defuncions per la malaltia.

Aquest recompte arriba el dia en què el ministeri de Sanitat ha inclòs al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) la nova demanda a les autonomies a l'hora de calcular la mortalitat de la pandèmia de covid-19, en plena polèmica sobre la manera de fer-ho. La Generalitat ho calcula, des de dimecres, amb les dades de les funeràries; per tant, incloent els pacients morts amb símptomes compatibles amb la malaltia però sense que se'ls hagi practicat un test, així com les defuncions en residències d'avis i domicilis. Això va fer disparar la xifra de morts. Doncs bé, ara el ministeri fa seu, en part, aquest mètode i ho demana a les autonomies, a través d'una publicació al BOE.

I, per cert, s'estén el ball de xifres pel que fa al recompte real de víctimes per coronavirus. La Comunitat de Madrid informa que, d'acord amb els seus càlculs, entre 12.000 i 13.000 persones han mort per la malaltia. La xifra remesa aquest divendres pel ministeri de Sanitat quantificava 7.007 morts.

4. I parlant del ministeri, a Madrid, el govern espanyol retira d'urgència milers de mascaretes defectuoses repartides a Catalunya comprades a un "proveïdor xinès que presentava dubtes". Preguntat per aquesta qüestió durant una roda de premsa telemàtica des de la Moncloa, ha defensat que les mascaretes mai s'han arribat a utilitzar. Va ser l'Hospital Parc Taulí de Sabadell el que, al rebre la partida, va demanar unes anàlisis d'urgència al considerar que es tractava d'unes mascaretes que realment no eren FPP2. Illa no ha acceptat ni un bri d'autocrítica sobre la qüestió i ha insistit que "al primer avís s'ha actuat ràpidament".

5. Com a mesura preventiva davant l'actual crisi sanitària, Renfe implantarà a partir de dilluns el bitllet personalitzat, de manera que els passatgers hauran de donar "obligatòriament" el nom, el número de telèfon mòbil i altres dades de contacte quan procedeixin a comprar qualsevol mena de bitllet de tren, segons ha informat l'empresa. L'empresa implanta aquesta mesura de caràcter "preventiu" per poder contactar amb els viatgers en cas d'alerta sanitària o de registre alguna eventual incidència en la circulació dels trens.

6. Avui s’ha celebrat el primer ple municipal telemàtic de l’Ajuntament de Barcelona. Manuel Valls fins i tot s’hi ha connectat des de Menorca. Una de les idees més repetides ha sigut la d'alliberar ciutadans i negocis de les taxes municipals durant els mesos de crisi econòmica, com demanen sectors com el de la restauració. El primer tinent d'alcalde, Jaume Collboni, ho ha descartat: "Si toquem la fiscalitat, afeblim la capacitat de reacció del sector públic", i ha defensat mesures que ja han aplicat com endarrerir el cobrament de les taxes.

7. I és que la situació social se'n comença a ressentir molt. Una llarga cua de gent anava a buscar menjar avui a la parròquia de Santa Anna, a tocar de la plaça Catalunya de Barcelona. Ja fa dies que fan aquest servei. Han repartit 240 bosses de menjar, i hi ha hagut gent que s’ha quedat sense.

8. Les xifres de morts continuen disparades al Regne Unit. En les últimes 24 hores, i fins ahir a les 17 h, el coronavirus s'ha cobrat 847 noves víctimes mortals només als centres hospitalaris.

A tot el món, en les pròximes hores arribarem als 150.000 morts, dels quals 32.000 corresponen als Estats Units. Espanya arribarà als 20.000.

Avui fa cinc setmanes que molts de nosaltres vam començar el confinament. I mirem de donar un cop de mà en tot el que sigui possible. Bon cap de setmana, bona nit i que descansin.