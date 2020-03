Com seran els crèdits a autònoms i pimes: les claus del vespre amb Antoni Bassas (23-03-2020)

Bona nit, repàs a les notícies del vespre. Pel que fa al temps, tornem a l'hivern per un dies. A partir demà a la tarda la temperatura baixarà entre 3 i 7 graus. Demà gairebé no plourà enlloc, però entre dimecres i, sobretot, dijous reapareixeran els xàfecs i nevarà per sota dels 1.000 metres.

1. Per cert, Miquel Bernis explica a la web de l’ARA que la contaminació de l’aire a Barcelona ha baixat fins a nivells històrics. Mirin aquesta gràfica, la baixada de la contaminació ja és evident a Barcelona setmana rere setmana des que va començar l’any. La línia vermella és la mitjana. A la dreta es veu com baixa la línia blava des del divendres 13 i com avui estem molt baixos, a causa de l’aturada del trànsit.

651x366 La baixada de la contaminació és evident ja a Barcelona La baixada de la contaminació és evident ja a Barcelona

2. El ministeri de Sanitat ha elevat aquest dilluns a 2.206 morts el nombre de contagis de Covid-19 a Espanya. Són 462 víctimes més que diumenge. Els casos continuen creixent dia a dia però s'observa una estabilització dels contagis. La dada podria indicar que el pic del coronavirus està a prop.

A Itàlia hi ha 6.078 morts. El govern espanyol descarta per complet seguir els passos d'Itàlia i aturar tota l'activitat productiva per implantar un confinament total. La vicepresidenta d'Assumptes Econòmics, Nadia Calviño, ha assenyalat que no acaba d'entendre què s'entén per "confinament total" quan l'activitat econòmica espanyola ja està "prou alentida".

3. Esquerra ha anunciat que només donarà suport a la pròrroga de l'estat d'alarma que el govern espanyol portarà al Congrés si preveu un "confinament generalitzat" dels ciutadans. És a dir, tothom a casa menys els "serveis bàsics" i els que serveixin per "garantir la cadena alimentària".

4. D'altra banda, la vicepresidenta primera del govern espanyol, Carmen Calvo, de 62 anys, està ingressada en un hospital de Madrid per tractar-se una infecció respiratòria. Segons fonts de la Moncloa, se li ha fet el test per saber si s'ha infectat pel coronavirus però encara no se'n sap el resultat.

5. Els cadàvers comencen a amuntegar-se a Madrid, les funeràries no donen l'abast malgrat tenir encesos els crematoris dia i nit. Des que va començar la crisi del coronavirus ja hi han mort com a mínim 1.263 persones, gairebé el 60% dels morts de tot Espanya.

Divendres la Comunitat ja reconeixia que s'estaven quedant sense bosses per emmagatzemar els cadàvers i demanava a l'exèrcit que passés a fer les tasques de trasllat dels morts.

Davant la situació crítica, el govern regional ha anunciat aquest dilluns que convertirà el Palau de Gel, un recinte d'esports d'hivern, en un gran dipòsit de cadàvers.

6. Un comentari horrible: l'exèrcit també ha començat a desinfectar una per una residències de gent gran i, segons la ministra Margarita Robles, "l'exèrcit en algunes visites ha pogut veure gent gran absolutament abandonada, quan no morta, als seus llits”. Ho ha declarat a Telecinco.

És per tot plegat que cada dia resulta més inapropiat el protagonisme del cap de l’exèrcit, el general Villarroya, a les rodes de premsa de la Moncloa. No només ens tracta com a soldats, sinó que avui ha lloat el rei, en un moment en què la casa reial ha de donar moltes explicacions.

No, que algú del govern espanyol li digui al general que s'abstingui de fer comentaris que no fan cap gràcia i que es limiti, si és que ha de sortir, a informar telegràficament dels afers que li corresponen.

7. Hi ha una notícia que molta gent està esperant: segons ha pogut saber l’ARA, el govern espanyol anunciarà demà dimarts els detalls per poder accedir a crèdits avalats per l’Estat.

Un dels punts més importants és quin percentatge del crèdit estarà garantit per l’Estat. El govern espanyol i els bancs ja han arribat a un principi d’acord: els avals de l’Estat seran més elevats com més petita sigui l’empresa. S’han distingit tres grups d’empreses que poden sol·licitar aquests crèdits: pimes i autònoms, empreses mitjanes i grans i, finalment, grans corporacions.

Segurament els crèdits que demanin pimes i autònoms gaudiran d’un aval de fins al 80% del crèdit que demanin. A partir d’allà, a mesura que la dimensió de la companyia creixi, més baix serà aquest percentatge.

Un altre detall important és que aquests crèdits antipandèmia no serviran per refinançar crèdits ja existents. Amb això el govern es vol assegurar que els bancs no agafen préstecs antics i els endossen.

8. Missatge dels Mossos, atenció: "Si podem fer la compra una vegada a la setmana, millor que dues". "No està justificat" sortir de casa diversos cops al dia per anar a comprar. "No s'ha de sortir per anar a comprar un quilo de taronges i després tornar-hi per un quilo de pomes. Hem d'organitzar-nos".

9. La cancellera alemanya, Angela Merkel, ha donat negatiu en el primer test de coronavirus.

10. Ha mort l’actriu hispanoitaliana, Lucia Bosè, mare del cantant Miguel Bosé, d’una pneumònia.

11. I la Lliga espanyola i la Federació Espanyola (RFEF) han acordat la suspensió de totes les competicions professionals de futbol fins que el govern d'Espanya consideri que es poden reprendre sense suposar cap risc per a la salut.