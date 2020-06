Dia mundial del Medi Ambient. El ministeri de Sanitat anuncia avui el canvi de fases de dilluns que ve i els sindicats de mestres denuncien al jutge l’obertura d’escoles: les claus del dia, amb Antoni Bassas (05/06/2020)

Bon dia des de l’ARA. És divendres, 5 de juny del 2020. El Dia Mundial del Medi Ambient, el celebrarem amb la jornada de temps més tranquil d'aquesta setmana. Avui el sol predominarà i no hi haurà ruixats de tarda enlloc. La treva s'acabarà dissabte a última hora i diumenge ja serà un altre dia de tempestes en moltes comarques. Demà repuntarà tímidament la calor.

1. Avui s’espera el vistiplau del ministeri de Sanitat al canvi de fases a partir de dilluns que ve. Si el ministre Salvador Illa atén la petició de la consellera Alba Vergés, Barcelona i les àrees metropolitanes nord i sud, a més de Lleida, passaran a la fase 2; Girona i la Catalunya Central continuaran a la fase 2, i passaran a la fase 3 el Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i l'Alt Pirineu i Aran.

2. La Moncloa va desmentir la ministra de Turisme, Reyes Maroto, i va aclarir en un comunicat que l’obertura de la “mobilitat internacional segura” es faria a partir de l’1 de juliol. La ministra havia dit que es faria abans, el 22 de juny, cosa que va portar Portugal a demanar explicacions. El ministeri de Turisme, de la mà del sector i la patronal, intenta obrir com més de pressa millor, però Madrid està topant amb les reticències d’altres estats europeus. El govern espanyol ha fet servir la carta de presentació d’haver arribat algun dia a zero morts per covid per demostrar a escala europea el control del brot.

3. Barcelona es prepara per poder anar a la platja a partir de dilluns si s'entra en fase 2. Hi haurà controls d’aforament, el nivell d’ocupació es vigilarà amb videosensors i s’establirà un codi de semàfors en què el verd i el groc hi donaran accés sense restriccions, consultable en una aplicació. Si s’arriba al màxim previst en una platja, els agents i els informadors la tancaran.

4. El sindicat de mestres USTEC-STES-IAC ha portat a la justícia la decisió del departament d’Educació de reobrir els centres pels “riscos” que veuen en aquest retorn “prematur”.

Mentrestant, el conseller Bargalló avança alguns terminis: “El 15 de juliol hem de saber què tindrem el 14 de setembre. L’any que ve serà un any extraordinari i hem de fer un servei d’educació d’alta qualitat, però per aconseguir-ho haurem de prendre decisions molt concretes depenent de coses tan poc tradicionals com és el nombre de portes d’entrada i de sortida. Hem de tenir radiografiats els 5.942 centres educatius de Catalunya el 15 de juliol i segurament acabaran sent 5.942 solucions diferents”.

5. A la web de l'Ara.cat trobareu aquesta foto. És la d’una mare que estava greu, amb coronavirus, quan va néixer el seu fill Pablo, prematur de 28 setmanes. “Encara no he vist ni tocat el meu fill”, diu la mare, que en aquest hospital de Madrid el pot conèixer per videotrucada.

6. El BCE redobla la injecció contra el virus i afegeix 600.000 M€ al programa de compra de deute i l’allarga com a mínim fins al juny del 2021. La compra de deute, doncs, puja a 1,35 bilions fins l’any que ve.

Explica la Júlia Manresa que aquest programa d’emergència per la pandèmia compra actius tant públics com privats –i fins i tot deute grec, fins ara vetat perquè se’l considerava de massa poca qualitat–. D’aquesta manera, els països s’estalvien diners en interessos pel deute i tenen més marge per gastar en polítiques públiques. El cost dels interessos del deute sí que el paguem els ciutadans amb els nostre impostos.

7. Catalunya té un 6% d’immunitat al coronavirus, segons l’estudi del ministeri de Sanitat. El percentatge a tot l'Estat continua al voltant d'un 5%, segons la segona onada de l'estudi de seroprevalença que elabora el Centre Nacional d'Epidemiologia en coordinació amb l'Institut Carlos III i l'Institut Nacional d'Estadística. Un percentatge que confirma el que ja s'havia obtingut en la primera onada de l'estudi: només 6 de cada 100 catalans han generat defenses contra el coronavirus.

8. I ara, això: la Guàrdia Civil apunta al Dr. Fernando Simón i creu que oculta dades del 8-M. En un nou informe a la jutge reitera que el govern espanyol tenia prou informació per prohibir la manifestació del Dia de les Dones. Mentrestant, en una entrevista a Onda Cero, la ministra de Defensa, Margarita Robles, es va desfer en elogis amb la Guàrdia Civil i va descartar cap risc de “deslleialtat” ni “insubordinació”. “Qui vulgui insinuar això no sé amb quina raó ho fa”. Doncs que ho pregunti al cap de l'executiu, Pedro Sánchez, que és qui va parlar al Congrés de “policia patriòtica”.

9. L’expresident de la Generalitat, José Montilla, haurà de comparèixer al Parlament per explicar el seu fitxatge per Enagás. De moment, l’expresident ha garantit que no utilitzarà mitjans públics per a activitats privades, però els grups parlamentaris en volen més detalls. Cal recordar que tant ICV-EUiA –predecessora dels comuns– com CiU, el PP i ERC van avalar que els expresidents poguessin mantenir les seves oficines encara que passessin a ocupar un càrrec directiu en una empresa privada. Sí que es va impedir que els expresidents cobressin la pensió en cas de tenir altres fonts d’ingressos.

10. Ja han començat els funerals (en plural, perquè n’hi haurà més d’un) en memòria de George Floyd. El pastor que ha oficiat la cerimònia a Minneapolis ha dit: “Traieu els vostres genolls dels nostres clatells”.

11. I a Hong Kong milers de ciutadans han desafiat el veto a la manifestació anual per recordar la matança de la plaça de Tiananmen, imposat per la Xina amb l’excusa del covid-19.

12. Xavier Roig escriu un article que recomanem sobre el tancament de Nissan amb la tesi que és més culpa nostra que de Madrid perquè, per mal govern, hem deixat perdre la indústria. “Nissan era una història d’èxit que els incompetents públics i la deixadesa social han anat enfonsant”.

13. I acabem amb dues notes gastronòmiques. Una recepta de Fina Puigdevall, vichyssoise a l’estil del restaurant Les Cols d’Olot, amb 4 porros, 2 cebes de Figueres, aigua amb gas, oli d’oliva i sal.

I són notícia també els germans Roca perquè els plats clàssics del Celler de Can Roca es poden tastar des d’ahir al vespre per 30 euros al restaurant Mas Marroch, a Vilablareix (Gironès), l’espai que destinaven fins abans de la pandèmia als banquets i casaments. És una solució pensada per donar ocupació a l’equip dels Roca. El restaurant té una capacitat total per a 300 persones però amb les mesures del covid-19 n’acollirà 70.

