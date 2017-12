TV3 lidera el novembre amb la segona millor dada dels últims tres anys

[Si mires aquest contingut des d'una app d'un dispositiu mòbil, clica aquí per veure'n el gràfic].

TV3 va tornar a ser, al novembre, el canal de televisió més vist a Catalunya. Després de disparar-se a l'octubre fins a un històric 17,5% de quota de pantalla, el mes passat la cadena pública va obtenir un 13,9%, una xifra clarament més baixa però que torna a ser molt notable: de fet, si es deixa de banda el resultat de l'octubre, és el millor registre obtingut per TV3 en tres anys, des del 14,2% de l'octubre del 2014.

D'aquesta manera, el canal públic encadena quatre mesos consecutius de lideratge (incloent-hi l'agost, quan va empatar amb Telecinco) i té molts números de tancar l'any en primera posició, tal com ha fet, sense excepció, des del 2010. Actualment la mitjana anual de TV3 és de l'11,6%, i Telecinco, que ocupa la segona plaça, se situa en el 10,3%, més d'un punt per sota. La pública, doncs, ha aconseguit en els últims mesos capgirar una situació molt adversa, ja que havia sigut tercera entre el gener i l'abril i segona del maig al juliol.

El 13,9% obtingut al novembre permet a TV3 superar en 4,8 punts la segona classificada, Antena 3, que recupera una posició que no ocupava des de l'abril. Ho fa després d'haver remuntat set dècimes respecte al mínim històric de l'octubre i d'haver-se situat en un 9,1%, i igualar així la segona pitjor dada de l'any (que és també la segona més baixa des del 2011). Completa el podi Telecinco, que després d'haver marcat també el seu pitjor registre històric a l'octubre (en què va ser quarta amb un 7,8%) creix ara fins al 8,5%, un resultat que és el segon més baix obtingut mai per la cadena.

Pel que fa a La 1, obté un 7,4% després d'haver guanyat una dècima, un creixement tímid però suficient per recuperar el quart lloc, en detriment de La Sexta. El segon canal d'Atresmedia, que a l'octubre havia aconseguit la fita històrica de col·locar-se segona a Catalunya amb el seu rècord absolut (un 9,1%), torna ara a una posició més habitual, la cinquena, tot i que encara amb una audiència especialment elevada: el seu 7,3% iguala la segona millor dada que havia obtingut mai. En canvi, Cuatro segueix en hores baixes: tot i haver remuntat tres dècimes en un mes, es queda amb un 5,3%, la segona dada més baixa des del març del 2014.

Per la seva banda, 8TV repeteix el 2,5% de l'octubre i segueix clarament per sota dels registres de les temporades anteriors, en què, habitualment, només quedava per sota de la barrera del 3% en els mesos d'estiu.

Entre els canals temàtics de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, el 3/24 baixa del 3,3% de l'octubre (que va ser rècord històric) al 2,7%. El Super3/33 repeteix l'1% en què està estancat des de l'agost i l'Esport3 repeteix el mínim històric del juliol amb un 0,5%.