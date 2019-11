Sánchez guanya però es complica la vida, i l'independentisme puja: les claus del dia, amb Antoni Bassas (11/11/2019)

1. L’independentisme guanya a Catalunya i suma 23 dels 48 diputats que s’hi han escollit: Esquerra 13, el PSC 12, JxCat 8, En Comú Podem 7, la CUP 2, i dos també per al PP, Ciutadans i Vox. L’independentisme ha guanyat un escó i obté el 45% dels vots.

2. A Espanya, Sánchez guanya però amb tres diputats menys, el PP puja, Vox es dispara (52 diputats, tercera força) i passa per davant de Podem. I, atenció, Ciutadans s’enfonsa i obté 10 diputats que, per exemple, són tres menys que ERC.

3. A Espanya han optat pel PP, Vox o Ciutadans 4 de cada 10 votants. A Catalunya, 2 de cada 10.

Ara, per governar, Sánchez només té dues opcions: o l’abstenció del PP o pacte amb Podem, ERC i el PNB. Sánchez, que es va sentir dir “Con Casado no, con Iglesias sí”, continuava fent el mateix discurs. "Faig una crida a tots els partits perquè actuïn amb generositat i responsabilitat per desbloquejar la situació política a Espanya".

Pablo Iglesias va oferir converses des del primer minut, però va aprofitar l'avinentesa per enviar un missatge a Sánchez: “crec que no menteixo si dic que es dorm pitjor amb més de 50 diputats d’extrema dreta que amb ministres d’Unides Podem al govern. El que després de les eleccions de l’abril era una oportunitat històrica, avui és una necessitat històrica”.

Tot i la caiguda històrica, Rivera no va anunciar que dimitiria. “El que avui hem tingut és un mal resultat sense pal·liatius i sense excuses. Demà a les 10 h reuniré el comitè executiu nacional, la direcció escollida d’aquest partit, per compartir aquest mal resultat i per assumir totes les decisions que calgui per al futur del partit”-

Rufián estava exultant: “Catalunya avui, el republicanisme català avui, l’independentisme català avui, ha sentenciat, com mai, de manera inapel·lable, de l'única manera que sap, el 10 de novembre”.

Des de l’exili, el president Puigdemont demanava aquesta reflexió: “el poble de Catalunya ha enviat el mateix missatge, amb més claredat i fortalesa. Pensen escoltar o pensen continuar girant cap a la ultradreta i el totalitarisme?”.

4. Toni Soler titula el seu article “Espanya s’allunya”, pronostica que la força de Vox influirà en el PP i el PSOE, recorda que el trifachito a Catalunya passa de 7 a 6 escons i que els partidaris d’un referèndum (els tres partits independentises més els comuns) sumen 30 dels 48 escons. Diu Soler que “Catalunya no té les eines per avançar cap a la independència, però mentalment la desconnexió es fa més palesa”.

5. A Catalunya, Esquerra ha guanyat a la majoria les capitals de comarca excepte a Ripoll, Vic, Olot, Banyoles i Santa Coloma de Farners, on ha guanyat JxCat, i Sant Feliu, Terrassa-Sabadell, Granollers, Mataró, el Vendrell, Tarragona, Viella i el Pont de Suert, on ha guanyat el PSC.

A Barcelona ha guanyat Esquerra excepte a Sarrià-Sant Gervasi (JxCat), Ciutat Vella, Horta i Nou Barris, on guanya el PSC.

Avui és un dia especialment interessant per comprar el diari, perquè hi publiquem tots els resultats, poble a poble.

6. La Mònica Planas va estar mirant totes les teles: van continuar impulsant Vox, sense fer servir la paraula ultradreta, i les televisions espanyoles van passar per alt que Esquerra va obtenir més escons que Ciutadans.

7. Més claus del dia: Evo Morales ha dimitit com a president de Bolívia. Al matí va tornar a convocar eleccions per sospita de frau i, veient que l’exèrcit se sumava a l’oposició, va renunciar al càrrec per “restablir la pau”, va dir.

8. I en esports, l ’Espanyol va començar guanyant amb un gol de Darder però va acabar perdent per 3 a 1 al camp de l’Atlètic de Madrid i continua penúltim, a cinc punts de la salvació.

I recordeu que Tsunami Democràtic ha anunciat una gran acció per avui.