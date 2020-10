Trump i la seva dona han agafat el covid-19, les UCI de Madrid en situació crítica, mor el pare Hilari Raguer, el Barça guanya per 0-3 a Vigo: les claus del dia, amb Antoni Bassas (02/10/2020)

Bon dia des de l’ARA. És divendres, 2 d’octubre de 2020. El pla Ventcat està activat a causa dels cops de vent de 70 o 80 km/h que s'esperen avui en moltes comarques centrals i del sud. Una tongada de ruixats que passarà ràpid farà ploure en general al migdia. El cap de setmana serà clarament més fred, fins al punt que aquesta nit tornarà a nevar als 1.300 metres al Pirineu.

1. Comencem amb una notícia que s’ha sabut a les 6 del matí: Donald Trump i la seva esposa Melania tenen covid-19. Han donat positiu de coronavirus, probablement encomanat per una ajudant que va viatjar amb ells a l’Air Force One. Trump té 74 anys, i encara que fos asimptomàtic, hauria de retirar-se de la campanya durant un període de temps que encara no se sap.

2. Situació crítica a les UCI de Madrid. El principal sindicat de metges de Madrid diu que “la situació és crítica, ens hi estem jugant vides. Tots els llits d’UCI ja estan ocupats per pacients amb coronavirus, i el que vingui a partir d’ara anirà en detriment de l’activitat normal de l’hospital”.

Mirin aquesta gràfica:

651x366 Situació crítica a les UCI de Madrid Situació crítica a les UCI de Madrid

La ratlla vermella són els hospitals públics, la blava el total d'hospitals i la verda els privats.

A l’agost, les UCI madrilenyes estaven al 10%. Dimarts, les UCI del públics estaven al 121%.

Mentrestant, la recalcitrant Díaz Ayuso va dir que complirà l’ordre del govern espanyol, però…: “Aquesta comunitat no està en rebel·lia, aquest govern no està en rebel·lia i complirà totes les ordres perquè no som com els seus socis independentistes. Això sí, anirem als tribunals novament, com vam fer amb el canvi de fase per defensar els interessos legítims dels madrilenys i que les mesures s’ajustin a la normativa, a la realitat, que siguin objectives i justes”.

3. I nosaltres?

El doctor Argimon va tornar a avisar ahir que l’estabilitat epidemiològica a Catalunya és “tensa” i que pot capgirar-se, però el cert és que els indicadors estan molt lluny dels registrats a la Comunitat de Madrid.

Girona és la ciutat que registra una incidència acumulada de coronavirus més elevada (397) i Lleida la que té uns valors més baixos (133). L’Hospitalet de Llobregat (256) és la segona gran ciutat amb més contagis per població, seguida de Santa Coloma de Gramenet (240), Mataró (218), Badalona (217), Reus (202), Terrassa (196), Barcelona (183), Sabadell (154) i Tarragona (142).

4. Les discoteques i sales de concerts podran obrir amb el públic assegut sota la llicència de sales de concerts, cafè teatre, cafè concert o restaurant musical. L’ús de la pista de ball continuarà prohibit. Segons ha pogut saber l’ARA, el Govern enllesteix una modificació excepcional de la normativa que s’aprovarà els pròxims dies.

5. I sobre els efectes secundaris de la pandèmia, s’ha disparat la demanda per viure a la perifèria de Barcelona. Terrassa, Sant Just i Sabadell són les ciutats on més ha crescut el nombre de cerques d’habitatge als buscadors.

6. Ahir va fer tres anys de l’1 d’Octubre. A Junts per Catalunya, el president Puigdemont demana superar la fase de resistència: “Ens toca passar de defensar la posició, de resistir, de fer front a la repressió, a proposar i a avançar. Sent molt conscients que l’estat espanyol mai tindrà una taula parada per solucionar aquest conflicte de forma dialogada”.

I a Esquerra, el president substitut Pere Aragonès parla d’eixamplar la base: “Tots aquells que potser no són independentistes de sentiment, que potser encara avui no voten independència, saben, i els hi hem de dir, que són els independentistes de demà, que són els que ens faran guanyar, que ens faran aconseguir aquestes àmplies majories. Perquè aquest país necessita com l’aigua poder tenir l’oportunitat de generar igualtat d’oportunitats, benestar, prosperitat a tots els seus ciutadans i ciutadanes. I això només ho farem d’una manera, que és la República Catalana”

7. Avui Sebastià Alzamora és crític amb aquest sant-tornem-hi de l’independentisme, i titula el seu article “ Plebiscitador que plebisciti”.

8. Per cert, Laura Borràs es va postular ahir com a candidata de JxCat a les eleccions al Parlament: “Si hi ha primàries, m’hi presentaré. I llavors la militància serà qui decideixi qui la representi”, va afirmar al digital 'Huffington Post'.

9. L’Estat investiga més de 29.000 empreses per frau en els ERTO. El ministeri de Treball vol modificar la llei sobre infraccions i sancions i endurir així les multes per infracció en matèria laboral.

10. Setmana afortunada per Rodrigo Rato. I L’expresident de Bankia i exvicepresident espanyol amb Aznar acabarà de complir sentència a casa seva.

La mateixa setmana que l’Audiència Nacional l’ha absolt per la sortida a borsa de Bankia, el jutjat de vigilància penitenciària li ha concedit el tercer grau. Rato va ingressar a la presó de Soto del Real fa gairebé dos anys, l’octubre del 2018. Estava condemnat a quatre anys i mig per l’escàndol de les targetes 'black': un sistema que consistia a repartir entre alts càrrecs i consellers de l’entitat targetes bancàries que permetien als titulars utilitzar-les sense justificar les despeses i sense considerar-les part de la seva renda.

11. Avui diem un adeu emocionat a un enorme historiador i intel·lectual, el monjo de Montserrat Hilari Raguer, que va morir ahir al monestir als 92 anys. S’apagava així la veu d’un home treballador, murri, irònic, culte, que tantes coses va fer-nos descobrir sobre la Guerra Civil i el franquisme, sobretot de les relacions de l’Església amb la política.

No us perdeu el treball de l’Ignasi Aragay, ni el sentit article que li dedica el també historiador i amic personal Paul Preston, que va rebre ahir la notícia a casa seva, a Londres, amb molt de dolor: “La pèrdua colossal d’una saviesa única". Raguer va ser el professor de català de Preston.

12. No Us perdeu l’ entrevista a Viggo Mortensen, actor i director nord-americà, que li ha dit a Xavi Serra: “Soc d’Òmnium perquè m’interessen la història, la cultura i la llengua catalanes”.

13. Gran victòria del Barça ahir al camp del Celta: perquè va ser un 0 a 3, perquè li van expulsar Lenglet de manera rigorosa (el Barça va jugar tota la segona part amb 10) i perquè feia cinc anys que no hi guanyava.

El primer gol el va marcar Ansu Fati. Pròxim partit del Barça, diumenge a les 21 h, al Camp Nou, contra el Sevilla.

I ahir es va celebrar el sorteig de la Champions.

El Barça s’enfrontarà al Juventus (o sigui que es tornaran a enfrontar Messi i Cristiano, que ja comencen a ser un clàssic com els Nadal-Federer, el Ferencváros hongarès i el Dínamo de Kíev ucraïnès).

El Barça de bàsquet va estrenar-se a l’Eurolliga amb una victòria contra el CSKA de Moscou, actual campió, per (76-66). Diu Àlex Gozalbo que els primers 15 minuts del Barça van ser una meravella.

Fins aquí les claus del dia, tornem amb l’anàlisi d’aquí uns minuts.