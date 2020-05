La mascareta serà obligatòria a l’espai públic i avui poden obrir totes les botigues a Catalunya: les claus del dia, amb Antoni Bassas (18/05/2020)

Bon dia des de l’ARA. És dilluns, 18 de maig del 2020. Aquesta setmana tornarà la calor d'estiu. Avui la pujada del termòmetre encara serà poc notòria, però a partir de dijous ja se superaran els 30 graus en algunes comarques. Aquesta tarda hi haurà nuvolades en punts de muntanya però els pròxims dies seran bàsicament de sol.

1. Les regions de Lleida, Girona i la Catalunya Central, més les comarques de l’Alt Penedès i el Garraf, se sumen avui a la fase 1 del desconfinament. Això vol dir, entre d'altres, millores de relació social, trobades a casa de la gent fins a deu persones i obertura de terrasses.

A Barcelona i àrea metropolitana, on viu el 65% de la població, estem a la fase 0,5, i això vol dir que, entre altres mesures, a partir d'avui podran obrir els comerços de menys 400 metres quadrats sense cita prèvia (o de més de 400 però limitant la superfície comercial a 400).

2. L’ús de mascareta serà obligatori als espais públics. Ministra Montero: “Hem pres nota de les qüestions que les comunitats autònomes ens han traslladat, alguna de manera unànime, com per exemple la conveniència de l’ús obligatori de mascaretes en llocs públics. El ministeri de Sanitat ja estava estudiant aquesta mesura, i la regularà en els pròxims dies”.

Catalunya ja ho havia demanat, però el govern espanyol diu que ahir, en la videoconferència de Pedro Sánchez i els presidents autonòmics, “la petició es va fer de manera unànime”. Hi haurà excepcions, perquè el doctor Simón ha explicat més d’una vegada que la mesura pot ser contraproduent per a les persones que pateixen ansietat o problemes respiratoris i fins i tot per als nens. El ministeri emetrà una ordre que regularà com ha de ser l’ús de les mascaretes als espais públics.

De la mateixa manera, el govern espanyol ha decidit també eliminar les franges horàries per a tots els nuclis de població d’entre 5.000 i 10.000 habitants. Els que hi visquin podran fer esport i passejar ininterrompudament entre les 6 h i les 23 h.

L’executiu espanyol va decidir fer marxa enrere i ha autoritzat les rebaixes als establiments comercials dins la fase 1. La rectificació ja és al BOE.

3. Les xifres del coronavirus tornen a ser les d’abans del confinament. Catalunya registra 102 contagis i 43 morts en les últimes 24 hores. En total ja són 11.554 morts.

El gràfic de casos i de morts és molt clar. Durant aquest maig s’ha baixat del centenar de morts diaris 12 dels 17 dies. Va tornar a baixar l’ocupació a les UCI, on ara hi ha 295 ingressos per covid-19. I per primer cop en dos mesos el nombre de morts diaris a Espanya va baixar dels 100: 87 defuncions.

Per cert, al doctor Simón li van preguntar ahir sobre si recomanava que la gent s’encomanés el virus per així ser immune: “No ens hauríem de plantejar aspectes com aquest. Si haguéssim deixat passar la malaltia en els períodes inicials hagués representat un nombre de morts, segons els models que seguíem en aquells moments, de 250.000 a 300.000 morts. Així que crec que aquesta teoria de «passem la malaltia que així ja serem immunes i els altres no són problema meu » crec que no és ni la teoria més solidaria, ni la més prudent”.

4. Demà passat, dimecres, Pedro Sánchez portarà al Congrés de Diputats una nova pròrroga de l’estat d’alarma, a la qual s’oposa el president Torra (i no és l’únic), de manera que l’Estat garanteix que creixerà “la capacitat de cogovernança” de les autonomies, tal com explica Aleix Moldes.

De fet, Ernesto Ekaizer titula que Sánchez acceptarà l’estat d’alarma que vulguin les comunitats. Diu Ekaizer que la Moncloa creu estar en condicions de poder persuadir Esquerra Republicana perquè no voti en contra davant d’una oferta que, de fet, suposarà desmantellar el “comandament únic” vigent des de fa dos mesos.

5. El departament d’Educació està treballant perquè el curs que ve els centres funcionin amb grups “reduïts i estables” d’entre 12 i 13 alumnes en el cas de primària i de 15 a secundària. Malgrat que l’objectiu de la conselleria és que “tota la formació sigui presencial”, quan no hi hagi prou espai al centre per donar cabuda a tots els grups que es crearan s’haurà de buscar una part de les classes presencials i una altra de telemàtica, tal com va avançar l’ARA a principis de maig.

6. Als Estats Units avui arribaran als 90.000 morts. L’expresident Barack Obama ha assegurat que la resposta a la pandèmia del coronavirus ha posat en evidència que els responsables que hi estan al capdavant “no saben el que estan fent”, en un atac molt poc subtil al govern de Donald Trump. “Molts d’ells ni tan sols estan fent veure que estan al càrrec”, ha dit. Obama va participar en un discurs virtual conjunt de graduació de diverses universitats amb alumnat tradicionalment afroamericà als Estats Units que, per l’epidèmia del covid-19, s’ha hagut de fer online.

Els Estats Units, el focus actual de la pandèmia, freguen els 1,5 milions de casos confirmats i s’acosten als 88.500 morts.

7. I us acabem recomanant aquest treball de Laura Saula, que aborda un sentiment que aquestes setmanes s’ha començat a sentir: I si em sento millor a casa? La incertesa i la sensació de perill de l’exterior fan que es parli de la síndrome de la cabana, que afecta els que prefereixen seguir sense sortir.

A l’hora de començar a gestionar psicològicament el desconfinament, els experts aconsellen que es facin petits exercicis d’enfrontament a l’exterior, com anar a comprar i aprofitar-ho per fer una petita volta pel carrer abans de tornar a casa. “Necessitem donar missatges al nostre cervell sobre el fet que hi ha una nova normalitat i que no és amenaçadora”.

8. I Àlex Gozalbo us parla de The last business, l’exitós documental de Netflix sobre Michael Jordan. “La gent pensarà que soc horrible”, deia l’exjugador, que no es va decidir a donar el sí al documental fins que va veure com LeBron James convertia els Cleveland Cavaliers en campions de la NBA i aquell títol podia obrir el debat de qui era el millor jugador de bàsquet de la història.

Acabem recordant-vos que avui sabrem més coses sobre com seran les colònies i els casals d’aquest estiu. Farem arribar les vostres preguntes a la secretària d'Infància, Adolescència i Joventut, Georgina Oliva.

Fins després, doncs, que tingueu un bon dia.