Les claus del dia, per Antoni Bassas (27/03/2019)

1. Avui, al judici, declararan observadors internacionals, un guàrdia civil i dos mossos. Ahir Daniel Baena va admetre que ja investigava l’independentisme des del 2015 per ordre de l’Audiència Nacional, i durant la seva declaració de cinc hores va llançar dos conceptes nous: “situació insurreccional” i “polvorí”. Va dir: "La situació a Catalunya era un polvorí; els que teníem una mínima responsabilitat policial sabíem que qualsevol petit incident podia derivar en una escalada incontrolable. Afortunadament no va ser així, però crec que la sensació des dels tres cossos policials que podia ser així és inqüestionable".

Lògicament, les defenses van preguntar a Baena si durant aquella “escalada incontrolable” es va detenir algú o hi va haver incidents violents: “No n’hi va haver cap”. A la pregunta de si hi va haver alguna detenció, va contestar: “En aquella època insurreccional, allò era un polvorí, com ja he dit aquest matí, i qualsevol actuació podia provocar un mal més gros del que es volia evitar, i per això en aquestes situacions no es produeixen detencions que en un context ordinari sí que s’haurien fet”.

Les defenses li van preguntar si era Tácito a Twitter. Recordem que 'Público' va difondre una conversa en què ho admetia a preguntes del periodista Carlos Enrique Bayo:

“Ens hem assabentat que és Tácito a Twitter”. “Sí”. “Ens crida l’atenció pensar que les opinions que hi exposes són incompatibles amb l’obligació de fer informes imparcials sobre les investigacions”. “Bé, però això són coses personals i no hi tenen a veure. A més, també ho gestiona més gent, no soc l’únic”.

Ahir, Baena, sota jurament, va negar ser Tácito.

2. Rivera ofereix un pacte a Casado per fer un govern de coalició. La maniobra s’explica perquè el PP fa precampanya dient que com que Rivera va pactar amb Sánchez el 2015, Ciutadans no és fiable per a la dreta.

3. El president mexicà López Obrador va demanar que Espanya oferís disculpes per la conquesta d'Amèrica. Ahir la vicepresidenta espanyola Calvo va dir que el rei “no ha de demanar perdó a cap país”. Casado i Rivera ho consideren “una ofensa a Espanya”. Podem dona suport a la petició del president mexicà. A l’editorial de l’ARA llegim: “La reacció espanyola és una mostra de nacionalisme ranci”.

4. Avui a les set del vespre el Brexit tornarà a la Cambra dels Comuns. Ningú sap amb quin resultat pot acabar la sessió. No us perdeu Quim Aranda des de Londres.

5. El guru de l’extrema dreta Steve Bannon diu a Roma que Vox ha aconseguit arrossegar el debat polític a les seves posicions. A la contraportada de l’ARA, Josep Ramoneda recorda quins moviments combat amb més força el populisme radical: “Enfront del discurs nacionalpopulista, ara mateix només hi ha dos moviments amb potencialitat emancipadora: l’ecologista i el feminista. Per això, el canvi climàtic i el feminisme són dues de les obsessions malaltisses de la dreta populista, i li serveixen per construir l’enemic contra el qual basteix la seva identitat de combat”.

6. Nissan farà fora 600 treballadors, vol reduir el 20% de la plantilla de la Zona Franca i, alhora, planteja una nova inversió de 70 milions a Barcelona, però la condiciona a l’acord amb els sindicats.

7. L ’equip femení de futbol del Barça juga avui a Noruega la tornada dels quarts de final de la Champions. Va guanyar 3-0 a l’anada. El partit és a les 18.30.

8. Om, Basté i Heredia, guanyadors dels premis Ràdio Associació de Catalunya.