Sanitat ha d’anunciar avui si Barcelona passarà dilluns a la fase 1 i crisi al govern espanyol pel pacte amb Bildu: les claus del dia, amb Antoni Bassas (22/05/2020)

Bon dia des de l’ARA. És divendres, 22 de maig del 2020. Avui les temperatures seran similars a les d'ahir excepte a Ponent, on encara farà més calor. A partir d'aquí la tendència serà a la baixa: entre diumenge i dilluns el termòmetre recularà de 2 a 4 graus en moltes comarques. Demà i diumenge hi haurà tempestes de tarda al Pirineu.

1. Avui, se suposa que al vespre, el govern espanyol confirmarà gairebé amb tota seguretat que la ciutat de Barcelona i les àrees metropolitanes nord i sud passaran dilluns a la fase 1.

2. Pedro Sánchez té un problema greu. La reforma laboral ha desfermat una crisi interna al seu govern a la Moncloa. La vicepresidenta Nadia Calviño carrega contra el seu propi govern i veu “absurd” obrir ara el debat de la reforma laboral, mentre que Iglesias exigeix complir la “literalitat” de l’acord.

La ministra d’Economia, Nadia Calviño, és la cara més pròxima a l’ortodòxia i a les institucions europees que hi ha la Moncloa. El pacte també va obrir una crisi sense precedents aquesta legislatura amb la patronal perquè obvia el diàleg social. A més, va desconcertar bona part de l’aparell socialista i va posar entre l’espasa i la paret el nou aliat de Sánchez, Ciutadans, a més de donar municions al PP i Vox a les portes d’un cap de setmana en què estan convocades desenes de manifestacions. La crònica de la Mariona Ferrer i Fornells des de Madrid és molt rica en detalls.

La ministra va argumentar que calia mirar el context en el qual ens trobem, amb el nombre d’aturats pujant un 18% en tan sols dos mesos (març i abril), i això sense incloure els més de tres milions de treballadors ficats en ERTO. A més, va apuntar, “qualsevol modificació es farà dialogadament amb els agents socials”.

Ernesto Ekaizer diu que Bildu va jugar a ser com el PNB, és a dir, aconseguidor d’avantatges, un fet que utilitzarà en la campanya de les eleccions basques del 12 de juliol. I remata Ekaizer: “El gol en pròpia porteria que s’han marcat Sánchez i Iglesias és probablement el pas en fals més estrepitós des de la formació de govern de coalició”.

El president Torra va carregar contra els comuns, però no pel pacte amb Bildu, sinó per l’acord amb Ciutadans: "És molt important suspendre els impostos, hem de donar liquiditat a les empreses, hem de salvar tots els llocs de treball amb el que ens costi. Per tant, protecció als treballadors i a les empreses i llocs de treball. Així que d’atac als treballadors, cap lliçó. Miri, mai tants pocs havien defraudat a tants en tan poc temps”.

3. Ahir es van registrar 48 morts, fins a arribar a les 27.940, però sense comptabilitzar Catalunya, que va tenir un problema per comptar els casos i fins avui no els comunicarà. El món va superar ahir els 5 milions de contagis i 329.000 morts.

Per cert, a Catalunya el covid-19 també mata més els pobres. Com més baix és el nivell socioeconòmic més alts són els contagis i les morts, segons un informe de l’Observatori de les Desigualtats en Salut. Les raons s’han donat a tots els països: els pobres s’hi exposen més, perquè l’entorn en què viuen fa més difícil que es pugui complir una quarantena, o perquè l’accés a la sanitat no sempre és el mateix o perquè moltes d’aquestes persones han hagut de continuar desplaçant-se per anar a treballar.

I en aquest sentit es tripliquen els àpats repartits pels serveis socials a Barcelona. Vegin aquest mapa de districtes de Barcelona: com més fosc, més ajudes ha calgut donar. El 70% de les 34.000 persones ateses durant l’estat d'alarma són dones.

4. L’Associació de Llars d’Infants de Catalunya veu directament “impossible” reobrir amb les mesures de seguretat anunciades en el pla de desconfinament anunciat pel departament d’Educació. Mireu el que li van dir a Laia Vicens: “Si no podem evitar que es passin els polls, com evitarem que es passin el covid-19?”

5. I a l’altra banda de la piràmide d’edat, l’ARA us explica avui com seran les visites a les residències de gent gran a partir d’ara. Caldrà cita prèvia, mascareta, distància social, guants i només es podrà visitar el familiar durant un màxim de 30 minuts. Per cert, el Parlament va donar llum verda ahir a crear una comissió d’investigació sobre la gestió que ha fet la Generalitat de les residències de gent gran durant la crisi del covid-19. Ho va fer amb el vot de tots els partits.

6. No us perdeu aquest reportatge de la Mònica Bernabé i el Xavier Bertral, Pagesos d’emergència: Gent que no havia treballat mai al camp ho fa ara per la crisi del coronavirus. Aquest any no han arribat temporers estrangers a Batea a causa del covid-19. La Sònia, una temporera, diu: “Mai m’hauria imaginat que per produir una ampolla de vi s’hagués de treballar tant. No sé com el pagès ho aguanta. La feina al camp no està prou valorada”.

7. Ha mort Lluís Juste de Nin, un referent del còmic català creador de la Norma, el personatge que encarnava la normalització lingüística. També va participar en l’activisme antifranquista, dissenyador de moda d’Armand Basi.

8. Us recomanem aquest article de Xavier Roig: Mesells mediocres?, en què elogia el sector públic quan fa rutllar el països, però critica el català i l’espanyol. I sobre la societat catalana es pregunta: “¿Continuarem els catalans engreixant la indolència hispana amb la nostra inestimable contribució, aquesta mentalitat del subsidi que sempre reclama drets socials tot pretenent ignorar que els paga una iniciativa privada a la qual permanentment es denigra?”

¿Acceptarem passivament aquest “dopatge social” que, a sobre, ens vindrà aplicat per una grisor pública mediocre i sense contrapoder?

9. Aquesta nit Donald Trump ha fet “la primera part contractant de la primera part”. Li han preguntat com es trobava i ha dit que el test li havia sortit positiu, o sigui negatiu, o sigui positiu cap a negatiu”.

El president americà volia dir que estava bé, però no volia fer servir un terme tan negatiu com “negatiu”, perquè ell sempre diu que tot és fantàstic, sobretot si es tracta de la seva persona.

10. I aquesta foto a Instagram és de les mans d’Inés Arrimadas i del seu fill Álex, que va néixer ahir al vespre a Madrid. La líder de Ciutadans diu que ara gaudirà de les setmanes del permís de maternitat.

Fins aquí les claus del dia. Fins d’aquí una estona a l’anàlisi de l’actualitat.