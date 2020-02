El Mobile ja mira al 2021 i el TEDH avala les expulsions en calent: les claus del dia, amb Antoni Bassas (14/02/2020)

Divendres, 14 de febrer del 2020. Anem a un cap de setmana de primavera, tot i que l'ambient primaveral es notarà més diumenge que avui i demà. Aquest divendres els núvols frenaran el termòmetre en moltes comarques de Girona i Barcelona, i demà encara serà un dia mig ennuvolat també en molts sectors de la costa.

1. La cancel·lació del Mobile es justifica per una causa de força major, per minimitzar l’impacte de les indemnitzacions que l’empresa organitzadora hauria de pagar. Conseller Puigneró: “La suspensió de l’edició d’enguany no és, en cap cas, conseqüència d’un ambient insegur en termes sanitaris a Barcelona o a Catalunya, sinó que ha sigut una qüestió global i, sobretot, una qüestió de por global”. I l'alcaldessa Colau: “Treballem perquè el 2021 fem la millor edició del Mobile i, per tant, donem un missatge de confiança”.

L’Àlex Font Manté entrevista l’alcaldessa de l’Hospitalet, Núria Marín, que diu: “Em pensava que no passaria, sincerament, i encara ho estic paint”. L’alcadessa li havia fet un petó a Hoffman durant la roda de premsa.

I l’Albert Cuesta, des d’Amsterdam, contesta la pregunta: “Com és que Amsterdam sí que ha pogut celebrar la seva fira?” (espòiler: el calendari)

Pel que fa al balanç de l’epidèmia, 121 morts més i 5.000 malalts encomanats més que ahir, gairebé tots a la Xina. Hi ha una persona morta fora de la Xina, al Japó, concretament una dona de 80 anys.

2. El president d’Òmnium, Jordi Cuixart, va sortir ahir unes hores de la presó de Lledoners per anar a treballar a la seva empresa, on va tenir una rebuda emotiva amb els treballadors: “Us vaig dir que tornaria un dia i he tornat. Us dono les gràcies per tot, per tota la feina que heu fet. Han estat dos anys i tres mesos. Sabeu que torno aquesta nit a la presó però que ha estat molt potent sentir-me tan ben acompanyat de tots vosaltres i que us estimo moltíssim”.

També ahir Dolors Bassa i Joaquim Forn van saber que podran sortir en llibertat alguns dies entre setmana per tenir cura d’un familiar (ella) i per treballar (ell). La resta de polítics també aniran acollint-se pròximament als permisos previstos pel reglament. Per cert, la portaveu de JxCat al Congrés, Laura Borràs, va comunicar ahir al Tribunal Suprem que no anirà a declarar avui en la causa oberta sobre contractes presumptament irregulars quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). Borràs ha dit que si hi anés estaria “validant totes les irregularitats” que, segons el seu criteri, s’han produït durant el procediment: “Cal recordar que aquesta causa no hauria existit mai si jo no fos una conocida independentista".

3. Precisament ahir al vespre centenars de persones van assistir a la taula rodona que sobre el judici al major Trapero va organitzar l’ARA a Barcelona. Un dels intervinents, Ernesto Ekaizer, va dir que la figura de Trapero condensava tota la ràbia, frustració i humiliació que va significar l’1-O per a les forces de seguretat de l’Estat. “És possible que es pugui construir un delicte contra Trapero, però serà el resultat d’una bancarrota”, va sentenciar Ekaizer. Diu David Miró a la crònica que “el públic va aplaudir els ponents perquè els havien ajudat a entendre millor com funciona la justícia espanyola; però resultava impossible no marxar-ne més indignat del que s’havia entrat al recinte”.

4. L’Ajuntament de Barcelona va presentar la remodelació de la Via Laietana: serà només de baixada, hi podrà pujar el transport públic, veïns i bicicletes, tindrà voreres de 4 metres d’amplada i estarà acabada d’aquí a tres anys.

5. El Tribunal Europeu de Drets Humans canvia de criteri. Després d’haver condemnat Espanya el 2017 per haver retornat dos nois que havien intentat saltar la tanca de Melilla, ahir el tribunal va avalar les anomenades expulsions en calent i va donar la raó a Madrid. El tribunal argumenta que el Conveni per a la Protecció dels Drets Humans permet rebutjar l’entrada d’estrangers, inclosos potencials demandants d’asil que hagin intentat creuar la frontera per un altre lloc, especialment si, com va passar en aquest cas, s’aprofitaven de ser molts i de fer servir la força.

6. Tenim entrevista de Bernardo Atxaga, amb Jordi Nopca, la cartellera del cinema, un dur article de Xavier Roig amb els tres magistrats discrepants del TC, i un article de J osep Maria Casasús sobre la primera dona de Catalunya que va ser escollida alcaldessa (l’any 1934), Nativitat Yarza, mestra d’escola a Bellprat (Anoia): demà passat farà seixanta anys de la seva mort a l’exili.

7. I als esports, el Barça cau eliminat pel València a la Copa de bàsquet, mentre que el Madrid sí que passa. Pel que fa al futbol, Barça-Getafe demà a les 4 i Sevilla-Espanyol diumenge a les 12.