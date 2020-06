Tot Catalunya ja és a la fase 3 des d’aquest matí i la lliure circulació pel país ha quedat restablerta: les claus del dia, amb Antoni Bassas (18/06/2020)

Bon dia des de l’ARA, és dijous, 18 de juny del 2020. Aquest matí els ruixats afectaran moltes comarques, pluges de poca estona però que poden fins i tot anar acompanyades de tempesta en algun cas. A la tarda hi haurà moltes clarianes però encara rebrotaran alguns xàfecs al Pirineu i en comarques de Girona.

1. Els catalans ja podem viatjar per tot el territori i, si és el cas, passar el pont de Sant Joan a la segona residència, sigui quina sigui la regió sanitària a la qual pertanyem, a partir de la publicació avui del canvi de fase de Barcelona i Lleida al BOE. Ja som tots a la fase 3. Això passa abans del pont de Sant Joan, tal com havia sol·licitat la Generalitat, per evitar aglomeracions durant l’operació sortida.

2. En fase 3 desapareixen totes les franges horàries –també de les persones grans– i es permeten les reunions de fins a 20 persones. Es pot consumir a les barres dels bars sempre que es mantingui la distància de seguretat, es pot ocupar l’interior dels restaurants amb limitació d’aforament al 50%, i les terrasses poden obrir al 75%. Fins diumenge segueix prohibida la circulació per Espanya, l’estat espanyol, tret dels casos de força major, com la feina, que sí que s’accepten.

3. Per cert, avui expliquem que hi ha una rebel·lió als parcs infantils: algunes famílies ja han trencat precintes i han utilitzat els parcs. Els psicòlegs veuen els parcs com una peça clau per tornar a la normalitat.

4. El judici al major Trapero ha quedat vist per a sentència. La seva advocada, Olga Tubau, va culpar el coronel de la Guàrdia Civil Pérez de los Cobos del fracàs policial de l’1-O. I va acabar emocionada, citant una frase del segle XIX, del ministre de Gràcia i Justícia Manuel Alonso Martínez.

Tubau: “Cap ciutadà d’un poble lliure no ha d’expiar les faltes que no són seves ni ser víctima de la impotència de l’egoisme de l’estat, i això els tribunals ho poden evitar. Jo els demano que ho evitin amb la sentència absolutòria que proposo. Disculpin aquest espectacle lamentable”.

Ernesto Ekaizer, que considera Trapero cap de turc de l’Estat, escriu avui que és molt possible que el tribunal s’inclini per una sentència condemnatòria per desobediència. Però no està garantit que aquesta sentència sigui dictada per unanimitat.

Sebastià Alzamora va més lluny al seu article: "És obvi que a Trapero se’l vol castigar per l’actuació dels Mossos en els atemptats de les Rambles i Cambrils, un altre episodi en què l’Estat es va mostrar, pel cap baix, impotent". Les relacions de l’imam de Ripoll amb el CNI segueixen sent secret d’estat. Creuen que Trapero els va deixar en evidència.

5. Ahir, al Congrés, el PP va preguntar al govern espanyol si pensava convocar la taula de diàleg. Cayetana: “¿Convocaran la taula de diàleg que exigeix ERC i hi reservaran un lloc per a Ciutadans?” Calvo respon: “Sí que convocarem la taula de diàleg. Perquè és l'única manera de trobar una sortida dins del marc constitucional i amb la fórmula democràtica, tan exòtica, de reconèixer l’altre”.

6. Per cert, que en l’ enquesta del CIS, el PSOE manté més de 10 punts d’avantatge respecte al PP, i VOX se li menja el terreny al PP. Esquerra baixa tres dècimes, i JxCat i la CUP es queden com estaven.

7. Ahir, a la sessió de control del Parlament, li van preguntar al conseller d’Interior, Miquel Buch, què pensa fer amb els sis mossos d’esquadra gravats mentre vexaven i agredien un detingut a Sant Feliu Sasserra: “Quan tingui els noms dels autors i dels encobridors, si n’hi ha, exigiré l'expulsió immediata del cos. Però ara, entenc que són sis persones que estan investigades i desconec si les sis hi estan implicades o si hi ha persones que no eren allà”.

8. De la pàgina econòmica, la cadena d’alimentació Ametller obre aquest juny dos restaurants a Barcelona. Un, al supermercat insígnia de l’empresa situat al carrer Berlín, i l’altre és la cafeteria-restaurant de Casa Seat, acabada d’estrenar al Cinc d’Oros. El del súper compta amb plats creats per Nandu Jubany o Josep Maria Kao, postres de Christian Escribà i gelats de la cadena de gelateries del germà petit dels Roca.

9. Entre els articles que destaquem avui, el de Germà Bel, sobre la rebaixa de les taxes universitàries, en què diu que els efectes de la rebaixa de les taxes universitàries són molt regressius i no resoldran cap problema d’accés dels pobres.

10. Malgrat la pandèmia, ahir es va presentar la temporada 20-21 del Liceu: inclou 13 títols, 8 dels quals escènics, i s’obrirà oficialment amb el Don Giovanni de Mozart, el dijous 22 d’octubre. Àlex Ollé, per la seva banda, s'estrena com a artista resident per a quatre anys amb La bohème de Puccini. També en versió concert, i per primer cop al Liceu, s’ha programat el musical My fair lady.

11. I als esports, el Barça estrena la fase final de València amb victòria contra un atrevit Joventut (96-92).

A la Lliga de futbol, l’Atlètic de Madrid va guanyar per 0-5 al camp de l’Osasuna, i l’Athletic de Bilbao va empatar a dos al camp de l’Eibar. Aquesta nit, a les 10, Madrid-València.



Fins aquí les claus del dia. Tornem amb l’anàlisi d’aquí uns minuts.