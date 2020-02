El Mobile es cancel·la i els pressupostos superen el primer tràmit al Parlament: les claus del dia, amb Antoni Bassas (13/02/2020)

Dijous, 13 de febrer del 2020. Avui s'esfumarà la sensació de fred d'aquest dimecres i al migdia la temperatura pujarà fins a 7 o 8 graus més que ahir prop de la costa, amb un cel cada cop més destapat. El cap de setmana pinta un altre cop primaveral, però l'hivern tornarà la setmana que ve.

1. El Mobile que havia de començar al final d’aquest mes, va ser cancel·lat ahir per l’organització, després d’una llarga reunió a Barcelona. Les baixes importants de 40 empreses per por de les repercussions socials i econòmiques que un treballador seu s’encomanés pel coronavirus han posat fi al congrés de telefonia d'enguany. Adeu a prop de 500 milions d’euros de negoci per a Barcelona, quasi el 40% dels ingressos anuals de la Fira de Barcelona. Aquest matí hi haurà una roda de premsa d’organitzadors i autoritats. La vicepresidenta espanyola, Carmen Calvo, ja en parlava ahir a la nit: “Per raons sanitàries no, però entenem que es pugui produir aquesta suspensió per evitar que la convocatòria no sigui el que ha de ser un esdeveniment tan prestigiós com és el Mobile de Barcelona per a Espanya”.

Qui pagarà la suspensió? L’Àlex Font explica que “si Fira de Barcelona decidís cobrar a l’empresa organitzadora tot l’import que posa al contracte, la GSMA no tindria cap altra alternativa que pagar. Però la cosa es complica si tenim en compte que la GSMA pot decidir endur-se el Mobile a una altra ciutat, cosa que a Fira de Barcelona no li interessa. Així doncs, el més probable és que les dues parts negociïn una solució intermèdia”.

2. El coronavirus, o COV-19, ja suma més de 60.331 infectats i 1.369 morts, gairebé tots a la Xina. Precisament s’ha suspès el Gran Premi de Fórmula 1 de la Xina. Cristina Mas firma una pàgina explicant que sanitaris xinesos, esgotats, treballen amb bolquers perquè treure’s la roba per anar al lavabo és impossible amb la feinada que tenen.

3. Al Parlament, els pressupostos han superat el primer tràmit i totes les esmenes a la totalitat han quedat rebutjades per Junts per Catalunya, Esquerra i els comuns. Pere Aragonès: “Seríem irresponsables si no aprofitéssim, tots plegats, l’oportunitat de posar al dia els comptes. Només els que prefereixen la inestabilitat i el desgovern per interessos electorals volen que no s’aprovin aquests pressupostos”.

La Núria Orriols explica que hi ha tensió soterrada entre JxCat i ERC per la figura del mediador. Junts recorda a Esquerra que la va votar i Esquerra demana al president Torra que no posi excuses per al diàleg.

4. Des de Madrid, crònica del Senat: tot i que ERC ha exigit repetidament que es torni la liquidació de l’IVA del 2017 a les comunitats autònomes, ahir va votar a la cambra alta en contra d’una moció que precisament reclamava al govern socialista que les abonés “immediatament”. El motiu? No donar una victòria política al PP, que havia presentat la iniciativa a la cambra alta. “Potser ens hem equivocat amb el sentit de vot”, va admetre el senador Bernat Picornell en una piulada a Twitter.

5. La junta de tractament de la presó de Mas d’Enric ha proposat aplicar l’article 100.2 del reglament penitenciari perquè l’expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, pugui sortir de la presó tres dies a la setmana per anar a tenir cura d’un familiar. Forcadell podrà sortir nou hores al dia durant aquestes tres jornades de sortides programades, però haurà de tornar a dormir a la presó. Serà la primera vegada que surt en semillibertat des del març del 2018.

6. Un mes després de l’explosió de la planta d'Iqoxe, que va causar tres morts –dos treballadors i un veí–, els Mossos d’Esquadra van tornar ahir al complex petroquímic de Tarragona. Segons fonts pròximes a Ercros, l’empresa investigada pels Mossos, els agents van buscar informació sobre la seguretat dels sistemes d’emmagatzematge. Germà Bel parla avui de les Terres de l’Ebre en un article d’opinió.

7. El papa Francesc va publicar ahir Estimada Amazònia, fruit del sínode de bisbes celebrat a l’octubre al Vaticà. Al text, el pontífex rebutja l’ordenació d’homes casats per fer front a la falta de vocacions en zones remotes d’aquest territori, una proposta sorgida durant l’assemblea i que va generar una forta controvèrsia per la defensa del celibat dels sectors més conservadors de l’Església catòlica.

8. A l’ARA estem d’enhorabona: l ’escriptora i periodista Selena Soro va ser guardonada ahir amb el 9è premi Carlemany per al foment de la lectura. Soro s’ha endut el guardó amb el seu debut literari, Misteris de la boira, una novel·la fantàstica sobre l’aventura d’una noia que viu en un poble remot d’un món on està prohibit estimar. El llibre el publicarà Columna al maig.

9. El cantant Joaquín Sabina ha caigut aquesta nit a l’escenari, quan actuava al costat de Joan Manuel Serrat a Madrid. Al cap d'una estona ha tornat a aparèixer, amb cadira de rodes, per explicar que tenia una gran trompada a l’esquena. “M’he fet un cop molt fort a l’espatlla i fa que hàgim de suspendre el concert”.