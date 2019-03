Les claus del dia, per Antoni Bassas (27/03/2019)

1. El ministre d’Exteriors espanyol, Josep Borrell, dona per acabada una entrevista a la meitat, en una televisió alemanya, i s’encara amb el presentador acusant-lo de fer-li preguntes esbiaixades. Després de demanar-li pel judici als presos catalans, li ha preguntat per què Espanya no reformava la Constitució i permetia una sortida política al cas català. Llavors Borrell li diu: “Menteixes constantment. Atureu aquesta gravació. Hem acabat”. Al final de l’entrevista el presentador li agraeix la presència i ell li respon: “Gràcies. Però la pròxima vegada agrairia que les preguntes fossin menys tendencioses”. El periodista acaba dient a Borrell: “No soc aquí només per fer-li les preguntes que vostè vol”.

2. Avui al judici declaren mossos i guàrdies civils. Ahir dos mossos van relatar “actituds agressives” de la “massa” en una detenció. I un testimoni alemany va destacar el pacifisme dels votants. L’advocat Salellas li va voler preguntar pels drets humans, però el jutge Marchena no ho va permetre. Marchena va dir a Salellas que “la valoració sobre la vulneració dels drets humans només depèn de la sala”.

3. La Fiscalia es querella contra el president Torra per haver desobeït “deliberadament” l’ordre de retirada de les pancartes i els llaços grocs. Torra s’hi torna presentant una querella contra la Junta Electoral Central per acords “arbitraris” i pel que considera una “persecució política en tota regla”. La Junta ha permès la pancarta que penja ara del balcó de la façana principal de Palau, on es diu: “Llibertat d’opinió i d’expressió, article 19 de la Declaració Universal dels Drets Humans”.

4. Pedro Sánchez presenta el seu programa amb 110 mesures i en cap parla de Catalunya. Casado ridiculitza l’oferta de Rivera de governar en coalició i li ofereix la cartera d’Exteriors, i Iglesias declara davant el jutge sobre les clavegueres de l’Estat. S’investiga si la policia, en època de Rajoy, va robar el mòbil a una col·laboradora del líder de Podem per espiar-lo.

5. El president del Tribunal Suprem Carlos Lesmes ha enviat una carta al president del Senat francès afirmant que és mentida que s’estiguin jutjant membres del govern de Catalunya per les seves opinions. És la resposta al manifest que van firmar 41 senadors francesos en què denunciaven el silenci de França i la inacció de la Unió Europea davant el conflicte polític a Catalunya.

6. S’acaba el judici pel cas del pederasta dels Maristes, que ha reconegut dos dels quatre casos. En l’última sessió, el fiscal va pronunciar un dur al·legat contra la congregació religiosa: “Té una gran responsabilitat moral, si l’any 1986 haguessin actuat com haurien d’haver actuat, aquests fets no s’haurien produït”.

7. La ‘premier’ britànica Theresa May ofereix la dimissió a canvi que el Parlament aprovi el seu pla per un Brexit acordat amb la Unió Europea. Ahir als Comuns no van donar suport a cap de les diverses alternatives que s’hi van votar. Diu Quim Aranda a la seva crònica que “May va pujar a l’altar dels sacrificis rituals”.

8. Un macrocentre de formació professional, amb capacitat per a 12.000 alumnes i que va costar 13 milions d’euros, continua buit quatre anys després de la inauguració, ara perquè els departaments de Treball, Educació, Empresa i Presidència de la Generalitat no es posen d’acord. Us recomanem la informació que firma Elisabet Escriche. Per cert, Seat construirà sis models elèctrics i híbrids fins al 2021.

9. El Barça femení de futbol jugarà les semifinals de la Champions. Ahir va guanyar a Noruega per 0-1. Les rivals del Barça serà el Bayern Munich.