Les claus del dia, per Antoni Bassas (18/04/2019)

1. Almenys dues persones, un menor i un adult, han mort aquest matí a quarts de vuit, en un foc que s'ha declarat a la quarta planta d'un edifici del carrer Riera Blanca de l’Hospitalet de Llobregat. Hi ha, a més, un altre menor a qui se li estan practicant maniobres de reanimació.



Els equips d'emergència també han assistit dues persones per inhalació de fum, i segons les primeres informacions els Bombers també haurien rescatat una dona de l'interior de l'habitatge. Els Bombers i la policia han desallotjat tot l'edifici per precaució.

2. El judici als presos polítics tornarà dimarts que ve, dia de Sant Jordi, amb la compareixença, entre d’altres, del vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès. Ahir el jutge Marchena estava a punt de prendre declaració a un testimoni quan l’advocat Pina es va adonar que alguna cosa estava malament. "No sé si vaig errat, però diria que aquest testimoni ja va comparèixer davant d'aquesta sala amb anterioritat", va dir Pina. "Sí, vaig comparèixer dijous passat a la tarda", va certificar el testimoni. Marchena va entomar l'error somrient i va reaccionar de manera irònica: "Què faríem sense vostè, senyor Pina?" "És que em fixo en els testimonis", va dir rient l'advocat. Marchena va intentar excusar el lapsus del tribunal recordant que "no és fàcil" organitzar la citació dels 500 testimonis demanats per les defenses i les acusacions i admesos per la sala.



3. A la campanya, l’ARA entrevistarà Oriol Junqueras per videoconferència dilluns a les 10 del matí. Mentrestant, un informe jurídic del Parlament Europeu avisa Puigdemont que en cas de sortir escollit eurodiputat, l’expresident no obtindria la immunitat de manera automàtica i quan anés a Madrid a buscar l’acta podria ser detingut. La candidata al Congrés Laura Borràs denuncia connivències: “Els haurem de tornar a explicar i fer pedagogia de la separació de poders i serà al tribunal de Luxemburg al que li correspondrà decidir sobre aquesta qüestió. És un atac sistemàtic”.

Finalment, el també candidat de Junts per Catalunya Jordi Sànchez també podrà oferir dues rodes de premsa des de la presó per videoconferència, avui amb Efe i diumenge amb l’ACN. Les ha autoritzat la Junta Electoral Central. Oriol Junqueras també oferirà roda de premsa demà.

4. Cayetana Álvarez de Toledo s’embolica amb la crítica amb el feminisme de Podem que va llançar al debat televisiu d’abans-d’ahir quan parlava del consentiment en les relacions sexuals: "Fan un populisme sexual. Volen resoldre un problema complex amb tres pinzellades i calen solucions madures. Busquen la confrontació entre homes i dones”.

Pedro Sánchez li contesta: “Sí, el consentiment és una cosa fonamental per definir si hi ha o no agressió sexual i, sí, el PSOE està compromès amb les dones que pateixen més d’onze mil agressions sexuals al nostre país. Així és, «No és no», efectivament. No és sempre no, malgrat el que digui la dreta, i si no hi ha un sí és sempre no”.

5. Segons el que expliquen avui la Lara Bonilla i el Pau Esparch, el maltractament més freqüent dels adults cap als nadons és el sacseig. Els hospitals catalans reben entre tres i quatre casos l’any i les seqüeles poden ser molt greus.

6. El que va ser president del Perú Alan García es va suïcidar ahir amb un tret al cap. Eren a punt de detenir-lo per un cas de corrupció. Tenia 69 anys.

7. Onada de donacions per reconstruir Notre-Dame. Com que les donacions tenen exempcions fiscals, el primer ministre francès, Édouard Philippe, ha anunciat una llei per donar-hi un marc legal. També s’ha anunciat un concurs internacional d’arquitectura per decidir si es tornarà a col·locar una agulla com la que va caure devorada per les flames.

8. No us perdeu l’article de Iannis Varufakis “Les meves reunions amb Assange”. Diu que “celebrar el seu arrest és un regal per als grans enemics dels drets civils i les llibertats”.

9. I als esports, el Manchester City va quedar eliminat de la Champions pel Tottenham després d’un partit en què els dos equips van estar classificats i eliminats alternativament i que va acabar resolent el VAR anul·lant un gol al City quan els de Guardiola ja celebraven la classificació. A l’altra semifinal, el Liverpool va escombrar el Porto a domicili (1-4). Per tant, el 30 d’abril, al Camp Nou, Barça-Liverpool, anada de les semifinals de la Champions.

