El coronavirus amenaça l'economia mundial i Bassa no està "reeducada": les claus del dia, amb Antoni Bassas (03/03/2020)

Dimarts, 3 de març del 2020. Aquesta tarda i nit tornarà a bufar el vent amb cops que superaran els 90 km/h, sobretot a l'Ebre i al Camp de Tarragona, però també a l'Empordà, a Ponent i en algunes comarques al voltant de Barcelona. Dimarts farà força més fred i hi haurà noves nevades al Pirineu.

1. 90.936 casos a tot el món. A Espanya, 120, amb el focus del problema a Madrid i Vitòria. 2.036 a Itàlia, el tercer país del món que més en té, darrere de la Xina i Corea del Sud. Avui expliquem les conseqüències d’una amenaça global per als viatges en avió, per a Renault, per a Nike, per al Saló del Llibre de París, per al Mundial de MotoGP i per a la marxa de l’economia mundial. A Itàlia, els malalts podran ajornar la hipoteca.

2. El director del Centre de Coordinació d'Alerta i Emergència Sanitàries del ministeri de Sanitat, Fernando Simón, descarta que per ara calgui anul·lar actes multitudinaris com la manifestació del 8-M pel coronavirus: "Estem en fase de contenció. En aquesta fase, de moment, no es recomana suspendre esdeveniments socials, per exemple el 8 de Març; no tenim ara mateix cap recomanació específica per anul·lar-lo, però sí que és cert que s'han de prendre mesures tant a títol individual com col·lectiu".

3. La Conferència Episcopal Espanyola ha de triar avui un nou president, i el nom que més sona és Joan Josep Omella, el cardenal arquebisbe de Barcelona, un prelat que té al mòbil el número del papa Francesc, amb qui ha col·laborat en la pastoral de les grans ciutats. Nascut a la Franja, catalanoparlant de naixement, Omella va fer de mitjancer durant el Procés, i ha mantingut una clara distància amb l’independentisme i fredor amb els presos polítics.

4. Sobre aquesta qüestió, ahir Raül Romeva va sortir per anar a treballar per primera vegada, i la Fiscalia, en un altre escrit que es desqualifica tot sol, s’ha oposat a les sortides de la consellera Bassas perquè no està “reeducada”. Mentrestant, tres jutges del TC qüestionen que s'impedís a Jordi Sànchez fer campanya. A bona hora.

5. Ahir, l’home que hauria pogut ser vicepresident espanyol però que va acabar enfonsant el seu partit, Albert Rivera, va fer una roda de premsa que va ser alhora un anunci del bufet d’advocats on treballarà i un acte de suport a Arrimadas.

Per cert, Joan B. Culla repassa Ciutadans de dalt a baix, pel cas del lletrat de la Junta Electoral que cobrava del partit, i Societat Civil Catalana, que va anunciar que tallaria l’accés als túnels de Vallvidrera perquè els independentistes no poguessin anar a esquiar.

6. I avui sentireu a parlar molt de la paraula Superdimarts, ja que és el dia que diversos estats dels Estats Units trien el seu candidat del Partit Demòcrata. Els dos grans contendents són Joe Biden, que va ser vicepresident d’Obama i que se situa en el centre polític, i Bernie Sanders, el senador més a l’esquerra (aquí seria un socialdemòcrata) de la política nord-americana.

7. Tenim un parell de pàgines explicant l’horror a què Turquia i Grècia estan sometent els refugiats. Turquia els anima a marxar, Grècia no els deixa entrar i Turquia no els deixa tornar. Un nen ha mort ofegat i un altre està hospitalitzat després que bolqués la pastera on anava.

8. A aquesta hora tenim un gran desplegament policial a Barcelona per fer efectiva l'ordre de desallotjament del bloc Llavors, al carrer Lleida del barri del Poble-sec, a Barcelona. Els veïns estan mobilitzats, volen impedir que s'expulsi les sis famílies que viuen a l'edifici, propietat del fons Vauras Investment, al qual acusen d'haver declinat totes les seves propostes d'asseure's a parlar d'un lloguer social.

9. Un cas com un cabàs: a Barcelona, fins fa poques setmanes, hi havia una granja, la Granja Vendrell del carrer Girona. El local tenia unes lletres anunciadores d’estil art déco. La granja va tancar, ara està en obres, i uns lladres han robat les lletres. Els amos insisteixen que si algú les veu als Encants, que recordi que són les seves.

10. I a Mèdia, l’Albert Cuesta fa un cop d’ull als mòbils que hauríem vist al Mobile: aparells plegables, pantalles més grosses, càmeres amb més resolució i connectivitat 5G.

11. Finalment, el diari El Mundo publica avui un extracte del llibre de Sandro Rosell, que sortirà aviat. Hi diu que la Policia va posar diners a casa seva per incriminar-lo, explica detalls escabrosos de la vida a la presó i es pregunta si hi va estar per haver posat les quatres barres a la samarreta del Barça o per no haver-li venut els dret de televisió a Jaume Roures.